Scuole chiuse per maltempo domani martedì 21 maggio in Veneto: l’elenco dei comuni Dove resteranno chiuse le scuole per maltempo domani martedì 21 maggio? Ecco l’elenco in aggiornamento dei comuni che hanno deciso di sospendere le lezioni negli istituti per l’allerta meteo in Veneto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

Il maltempo continua a mettere in ginocchio soprattutto l'Italia centro-settentrionale, ed anche per domani, martedì 21 maggio, sono previste piogge e temporali su alcune regioni. Per questo molte amministrazioni comunali hanno deciso di tenere chiuse le scuole di ogni ordine e grado per motivi di sicurezza.

Molti sono i Comuni che nelle ultime ore stanno pubblicando ordinanze per la sospensione delle lezioni per domani, martedì 21 maggio, in particolare in Veneto, dove la Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo rossa su alcuni settori. Ma l'elenco è in aggiornamento e potrebbe cambiare anche nei prossimi minuti.

Tra i Comuni che già hanno deciso la chiusura delle tutte le scuole c'è quello di Montecchia di Crosara (Verona). "Questa misura preventiva – precisa una nota comunale – è stata adottata per garantire la massima sicurezza ai nostri bambini e alle loro famiglie".

Stessa decisione è stata presa dall'amministrazione comunale di San Giovanni Ilarione (Verona), come conferma l'ordinanza pubblicata sul sito ufficiale, e da quella di Vestenanova.

In aggiornamento.