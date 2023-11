Scuole chiuse domani giovedì 30 novembre per maltempo in Toscana: l’elenco dei Comuni A causa del maltempo e dell’allerta meteo arancione restano chiuse domani, giovedì 30 novembre, le scuole di ogni ordine e grado in alcuni comuni della Toscana, come Montemurlo e Campi Bisenzio: l’elenco in aggiornamento.

A cura di Ida Artiaco

A causa dell'allerta meteo arancione diramata dalla Protezione civile per domani, giovedì 30 novembre, alcuni comuni della Toscana hanno deciso di tenere chiuse le scuole di ogni ordine e grado per motivi di sicurezza.

Nello specifico l'area interessata dall'allerta meteo arancione per rischio è quella di Bisenzio e Ombrone Pistoiese e l'allerta meteo arancione è per rischio idrogeologico a causa dei temporali in arrivo.

L'elenco è in aggiornamento e altri comuni potrebbero aggiungersi nelle prossime ore. Si ricordi che i giorni persi per maltempo non si recuperano, così come stabilito dal MIM per "cause di forza maggiore", e l’anno scolastico resta valido anche se non si sono rispettati i 200 giorni di lezione.

Dove restano chiuse domani le scuole in Toscana

Il sindaco di Campi Bisenzio (Firenze), Andrea Tagliaferri, vista l'allerta meteo codice arancione, emanata per il giorno 30 novembre, per rischio idrogeologico sull'area Bisenzio e Ombrone e vista la situazione compromessa del territorio già gravato dai precedenti eventi alluvionali con una ordinanza ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado e degli asili nel territorio comunale di Campi Bisenzio per l'intera giornata di domani giovedì 30 novembre

Stessa decisione è stata presa dal comune di Montemurlo, che riguarda anche i nidi, gli spazi gioco e il liceo artistico "Umberto Brunelleschi".

A Montemurlo, a seguito dell'allerta, il sindaco Calamai ha anche disposto l'evacuazione delle persone che abitano ai piani bassi, interrati o seminterrati di cinque strade di Montemurlo Centro nella zona del torrente Stregale.

A Prato invece le scuole saranno aperte ma con un costante monitoraggio delle zone più delicate da parte della Protezione civile.

Maltempo in Toscana, Giani: "Previste piogge diffuse"

Anche il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha ricordato sui propri canali social che è stata diramata allerta meteo arancione "dalla nostra sala regionale per rischio idrogeologico su area Bisenzio e Ombrone Pistoiese dalle ore 8 di giovedì 30 novembre fino alla mezzanotte, allerta gialla per rischio idraulico sulla stessa area. Allerta gialla per rischio idrogeologico sulla Toscana settentrionale per l’intera giornata di domani".

Ha aggiunto che sono "previste piogge diffuse su Garfagnana, Lunigiana e Appennino pistoiese, più sparse altrove. Cumulati medi fino a 50-60 mm sul nord-ovest, 20-30 mm sul pistoiese pratese, fino a 100-150 mm sulle Apuane e sull'Appennino massese e lucchese, 70-90 mm sull'alto Appennino pistoiese, 50-60 mm sull'Appennino pratese, 30-40 mm sul Mugello. Domani verrà valutato l'impulso perturbato in transito tra venerdì e sabato".