Scuola, quante sono le classi in quarantena per contagio da Covid: migliaia di studenti in dad Il bilancio della prima settimana di scuola che si sta per concludere conta centinaia di classi in quarantena e migliaia di studenti in dad. Le misure sono scattate dopo i primi contagi da Covid, chiaramente dovuti a situazioni esterne alla scuola, e per molti alunni è già tornata la didattica a distanza. La durata dei giorni a casa varia a seconda se si è vaccinati o no.

A cura di Tommaso Coluzzi

La prima settimana del nuovo anno scolastico sta per concludersi, ma per molti alunni il ritorno in classe è durato meno del previsto. Già dai primi giorni di scuola sono scattate le prime quarantene per gli alunni che non si sono ritrovati con dei casi di positività al Covid in classe. Ovviamente non si tratta di contagio dentro la scuola, per ora, ma di infezioni preesistenti contratte in altri ambienti. Da Milano a Lodi, passando per Roma e per molte altre città e piccoli centri, centinaia di classi sono finite in quarantena come previsto dai protocolli messi a punto da ministero dell'Istruzione e Istituto superiore di sanità.

"Al momento in tutta Italia sono qualche centinaio le classi in quarantena su un totale di 400mila, nella Capitale poche decine", ha spiegato Mario Rusconi, presidente dell'Associazione nazionale presidi di Roma. "Non sappiamo quale sarà l'evoluzione perché ci sono ben 12mila classi con un numero di oltre 25 studenti – ha continuato – È pensabile che qui possa esserci una maggiore diffusione del virus, pur indossando le mascherine. Per questo auspichiamo che i ragazzi dai 12 anni si vaccinino. La risposta dei 16-17enni è molto ampia. L'educazione scientifica sui giovani sta funzionando ed è merito della scuola".

Ma come funziona la quarantena se in una classe un docente o uno studente si scopre essere positivo al Covid? A rispondere sono le Faq del ministero dell'Istruzione: per le persone non vaccinate la quarantena è di dieci giorni con tampone negativo tra il decimo e il quattordicesimo giorno, per chi ha completato il ciclo vaccinale, invece, l'isolamento dura una settimana, sempre con tampone molecolare negativo alla fine della quarantena. Il sistema del ministero dell'Istruzione per ora regge, ma intanto per migliaia di studenti che hanno avuto casi in classe è scattata la quarantena e soprattutto la didattica a distanza.