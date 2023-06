Scoprono cadavere completamente vestito sulla battigia, orrore durate passeggiata in spiaggia Secondo le prime ricostruzioni, la morte sarebbe avvenuta per annegamento, probabilmente non sul posto e poi le correnti avrebbero trascinato il cadavere a riva a Bordighera, in provincia di Imperia.

A cura di Antonio Palma

Foto di repertorio

Terribile ritrovamento nelle scorse ore lungo le coste della Liguria. Alcuni passanti hanno scoperto con orrore il corpo senza vita di un uomo completamente vestito sulla battigia di una spiaggia situata sul lungomare Argentina, a Bordighera, in provincia di Imperia. A segnalare il cadavere un gruppo di passanti che questa mattina stava passeggiando in spiaggia nella cittadina a poche decine di chilometri dal confine con la Francia.

L’allarme è scattato nella prima mattinata di oggi, domenica 4 giugno, quando alcuni passanti hanno avvisato i soccorsi con una chiamata al 112. Sul posto sono intervenuti sia i sanitari del 118, sia i carabinieri di Bordighera sia gli uomini della capitaneria di porto di Sanremo, a i quali sono state delegate le indagini per accertare i fatti. Per l’uomo infatti non è stato possibile fare altro che constatare il decesso: il corpo era già in fase di decomposizione.

Le indagini dovranno concentrarsi prima di tutto sull’accertare l’identità della vittima che al momento resta sconosciuta. L’uomo, di carnagione olivastra, infatti non aveva documenti addosso e nessuno ha denunciato la scomparsa di persone nei dintorni. L’ipotesi è che possa trattarsi di uno straniero tra i 25 e i 30 anni di età.

Intanto un primo esame esterno del corpo da parte del medico legale ha stabilito che la morte potrebbe risalire a due o tre giorni fa, in base alle condizioni del cadavere. Inoltre la salma non presenterebbe segni evidenti di violenza. Ulteriori chiarimenti potrebbero arrivare da una futura autopsia che sarà disposta dalla magistratura.

Dunque, secondo le prime ricostruzioni, la morte sarebbe avvenuta per annegamento, forse non sul posto e poi le correnti avrebbero trascinato il cadavere a riva dopo alcuni giorni. Resta da capire se si trattato di un incidente o di un atto volontario.