È visibile a chilometri di distanza il fumo nero sprigionato dalle fiamme che hanno avvolto i capannoni della Ferramenta Goi di Fagagna, in provincia di Udine, dove questa mattina è scoppiato un enorme incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco numerosi mezzi che si sono messi subito al lavoro per domare l'incendio: ingenti i danni alla struttura.

in foto: La struttura dopo l’incendio (Facebook)

Numerose le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Udine, Fagagna e Pordenone impegnati nelle operazioni di spegnimento delle fiamme che sono andate avanti per circa due ore. Il rogo, le cui cause non sono ancora state accertate, ha interessato un capannone della Ferramenta di Fagagna Goi, situata in via dei Fabrizio. Decine gli uomini impegnati nel tentativo di contenere le fiamme, accompagnate da diversi scoppi che arrivano dall'interno del capannone. Ad andare a fuoco anche numerosi barattoli di vernice che hanno fatto aumentare le fiamme in maniera veloce.

Stando a quanto si apprende, per fortuna nessuno è rimasto ferito, dal momento che l'attività non era aperta al pubblico e lo stabilimento era chiuso per il turno di riposo. Le fiamme sono state domate in poco meno di due ore grazie all'intervento degli oltre 40 uomini dei vigili del fuoco. L'incendio, di vaste proporzioni, ha creato un'alta colonna di fumo visibile a chilometri e chilometri di distanza. Sul posto anche i carabinieri che hanno ascoltato il titolare dell'azienda e i tecnici dell'Arpa Fvg, per la valutazione della qualità dell'aria: intanto è stato consigliato, in via prudenziale, di chiudere le finestre ai cittadini che abitano in zona in attesa dei riscontri.