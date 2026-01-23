Scoppia un incendio in un garage di Trento: intossicate tre persone, altre 20 sono state evacuate dal palazzo

Tre persone sono rimaste intossicate e altre venti sono state evacuate a causa di un incendio scoppiato in un garage di Trento.

Immagine di repertorio

Un incendio è scoppiato in un garage di Trento. Tre persone sono rimaste intossicate e altre venti sono state evacuate. Tutto è accaduto nella serata di ieri 22 gennaio all'interno di un garage di una palazzina di Levico Terme. A chiamare il 112 sono stati i residenti, quelli che si sono accorti per primi del fumo e del fuoco che usciva dalla rimessa. Sul posto i carabinieri della compagnia di Borgo Valsugana e i vigili del fuoco volontari di Levico e i colleghi del corpo permanente di Trento.

Subito si è proceduto a spegnere le fiamme e a soccorrere le tre persone intossicate: non sono in pericolo di vita ma sono state trasferite all'ospedale Santa Chiara di Trento per accertamenti. Sono in corso tutti gli accertamenti del caso.

Non è l'unico caso di questi giorni. Lunedì 19 gennaio un l'edificio che ospita la scuola primaria e la materna di Torre d'Isola, un piccolo comune alle porte di Pavia, è stato invaso da un fumo denso. In pochissimo tempo sono stati fatti evacuare tutti i bimbi: 4 piccoli però e una maestra sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. Fortunatamente non sono gravi. Dai primi accertamenti effettuati, sembra che il fumo provenisse da un cantiere della zona.