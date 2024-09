Scontro tra due auto nel Reggiano: morto il campione di bocce Giancarlo Pezzolato

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

Si trovava alla guida della sua Bianchina Gialla verso la periferia di Campagnola (Reggio Emilia), dove abitava, quando, per cause ancora da chiarire, la sua auto si è scontrata con una Reanult Clio. Così è morto il campione di bocce Giancarlo Pezzolato, 75 anni.

L'incidente è avvenuto intorno alle 7 di ieri, domenica 29 settembre. Al volante della Clio c'era un 34enne di Cadelbosco Sopra. L'uomo è rimasto fortunatamente illeso, mentre Pezzolato è stato raggiunto in arresto cardiaco dai soccorritori arrivati sul posto con l’ambulanza della Croce rossa e l’automedica, raggiunti dall’elisoccorso di Parma.

Il 75enne è stato poi trasportato in condizioni critiche al pronto soccorso di Guastalla, dove poco dopo è deceduto. La salma è stata messa a disposizione della magistratura. Nelle prossime ore si deciderà se far eseguire l'autopsia che potrebbe stabilire se il decesso sia legato ai traumi dovuti all’incidente oppure se causato da un malore improvviso.

I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri di Campagnola, insieme ai militari di Novellara e della Radiomobile di Guastalla. Gli uomini dell'Arma hanno anche recuperato l’attrezzatura da caccia che era nell’auto del pensionato. Il tratto di strada interessato dall’incidente è rimasto chiuso completamente al traffico per parte della mattinata.

Come riporta Il Resto del Carlino, l'uomo lascia la moglie e due figlie. Pezzolato era ex dipendente di un’azienda meccanica, da qualche anno era in pensione. Conosciuto per la passione per la caccia (con la Bianchina stava proprio andando a fare una battuta), l'uomo praticava lo sport delle bocce a livello agonistico.

“L’ho saputo da poco, sono sconvolto – ha detto al quotidiano un conoscente di Pezzolato – Abbiamo fatto qualche gara insieme, era una persona con un carattere squisito e non lo dico per retorica. Era davvero così. È stato un grande giocatore di bocce, ora militava in Serie C, ma in passato era arrivato fino alla Serie A”.