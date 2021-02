Un gravissimo incidente d'auto si è verificato questa sera sulla SP11 tra Borgo d'Ale e Tronzano, località in provincia di Vercelli. Sono rimaste coinvolte due auto sulle quali viaggiavano rispettivamente un uomo e una mamma con due bimbe di 6 e 3 anni e mezzo. Le cause dello scontro sono ancora da accertare, ma la Mercedes e la Punto sono entrate in rotta di collissione: la prima è finita in mezzo a un campo, mentre la seconda si è fermata distrutta in un fosso.

Subito sono arrivati i soccorsi che hanno immediatamente provveduto alle cure per i due adulti. I due conducenti sono stati infatti portati dai mezzi del 118 all'ospedale di Vercelli con ferite di media gravità, in codice giallo. Le due bimbe, invece, sono quelle che purtroppo hanno avuto la peggio nel terribile incidente d'auto. Sono infatti in condizioni disperate e per loro è stato necessario il trasporto in elisoccorso al Regina Margherita di Torino.

Sul posto sono poi intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Livorno, i Carabinieri di Cigliano, e i soccorsi di 118 ed elisoccorso notturno. Sono ancora al vaglio degli agenti le motivazioni che hanno portato le due macchine a scontrarsi. Nulla ancora è stato reso noto sulle dinamiche dell'incidente. Resta invece alta l'apprensione per le due bambine piccolissime che erano in viaggio con la mamma al momento del violento impatto.