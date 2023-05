Scontro tra due auto a Maranello, 24enne Fortunato Petrucci muore davanti agli occhi della fidanzata È morto nell’impatto frontale della sua auto con una Fiat Doblò il 24enne Fortunato Petrucci, vittima di un drammatico incidente a Maranello. Con lui la fidanzata 18enne.

A cura di Chiara Ammendola

Fortunato Petrucci

Non c'è stato nulla da fare per Fortunato Petrucci, il 24enne rimasto vittima di un incidente domenica 21 maggio quando la sua auto si è scontrata con un camioncino. Lo schianto è avvenuto a Maranello e il giovane alla guida è morto davanti agli occhi della fidanzata che era in auto con lui.

A lanciare l'allarme sono stati gli altri passeggeri coinvolti nell'incidente che hanno allertato i soccorsi intorno alle 19.20. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 con un'ambulanza e un'automedica, supportati poco dopo da un elisoccorso oltre ad una squadra dei pompieri e ai carabinieri, che hanno chiuso la strada.

Quando il personale sanitario è riuscito a prestare le prime cure ai feriti ha immediatamente constatato le gravi condizioni nelle quali versava il 24enne Fortunato Petrucci. Rianimato sul posto dai medici è stato trasportato in ospedale a Baggiovara dove è arrivato in condizioni critiche: purtroppo è deceduto nella notte a causa delle ferite, in particolare un grave trauma cranico.

Nello schianto sono rimaste ferite anche altre tre persone ma per fortuna in modo non grave. Si tratta della fidanzata diciottenne della vittima, in auto con il 24enne, e di due uomini, a bordo invece dell’altra vettura.

Stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine che hanno effettuato i rilievi sul luogo dell'incidente sembra che la coppia si stesse dirigendo verso Maranello quando, poco dopo lo svincolo e appena superato un distributore di carburante, si è scontrata frontalmente con una Fiat Doblò che procedeva sulla corsia opposta.

Saranno ora le indagini a chiarire la dinamica e ad appurare se le due auto abbiano rispettato il codice stradale o se lo schianto sia frutto di manovre errate, costate la vita al 24enne Fortunato Petrucci.