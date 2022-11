Scontro tra 3 auto nella notte sulla A4: due morti sul colpo e un ferito in gravi condizioni Scontro tra 3 auto sulla A4, all’altezza di Campologno Tapogliano (Udine). Due persone sono morte sul colpo mentre un’altra è stata ricoverata in gravi condizioni.

A cura di Gabriella Mazzeo

Sono almeno 4 le persone rimaste coinvolte in un gravissimo incidente avvenuto sull'autostrada A4 nella notte tra il 2 e il 3 novembre, in direzione Trieste, poco dopo il comune di Campologno Tapogliano (Udine). A scontrarsi sono state tre autovetture: due persone sono morte e una terza è rimasta ferita gravemente. Sarebbero invece buone le condizioni di salute del quarto passeggero ricoverato in codice giallo. Gli agenti della Polizia Stradale sono al lavoro da questa notte per cercare di ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente.

I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per soccorrere le persone coinvolte nel sinistro stradale. Secondo quanto verificato, uno dei feriti estratti dalle lamiere è stato condotto in ospedale in condizioni non gravi e per lui sarebbe stato indicato il codice giallo dalle autorità sanitarie. Un'altra persona invece è stata condotta d'urgenza in pronto soccorso.

Per altre due vittime, invece, il personale medico non ha potuto fare altro che costatare il decesso. Stando alle prime informazioni, i due passeggeri sarebbero deceduti a causa della gravità delle ferite riportate dopo lo schianto.

Le cause del sinistro stradale restano ancora da accertare e le forze dell'ordine stanno effettuando tutti i rilievi del caso. I vigili del fuoco, invece, hanno provveduto durante la notte alla messa in sicurezza dei veicoli incidentati e della strada sul quale è avvenuto lo scontro mortale. Sul posto sono intervenute anche due ambulanze, l'automedica proveniente da Gradisca d'Isonzo e il personale dell'autostrada.

Le operazioni di soccorso per la messa in sicurezza del tratto stradale e l'estrazione delle vittime dalle lamiere è durata diverse ore. Ancora sconosciuta l'identità dei coinvolti che viaggiavano a bordo delle tre vetture distrutte.