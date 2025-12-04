Attualità
Scontro frontale a Longarone, morta a 33 anni Elisa De Paris: era mamma di due bambini piccoli

Elisa De Paris, 33 anni, è morta in uno scontro frontale sulla SS 51 di Alemagna. Ferita l’altra conducente. La dinamica è al vaglio dei carabinieri.
A cura di Biagio Chiariello
Drammatico incidente nella tarda serata di mercoledì 3 dicembre, a Longarone, in provincia di Belluno. Poco prima della mezzanotte, lungo la strada statale 51 di Alemagna, Elisa De Paris, 33 anni, è morta nello schianto della sua auto con un altro veicolo. L'impatto è avvenuto in un punto dove il tratto si restringe e la visibilità non è mai del tutto generosa. Le cause non sono ancora definite, ma la violenza dell’urto non ha lasciato scampo alla giovane, residente in paese dove lavorava in un bar e madre di due bambini piccoli.

Le prime chiamate ai soccorsi sono arrivate quasi in contemporanea. La centrale operativa ha inviato sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Belluno e del distaccamento volontario di Longarone. A loro si sono aggiunti i sanitari del Suem e i carabinieri. Quando i soccorritori hanno raggiunto la statale, la scena era già eloquente: detriti sparsi su entrambe le corsie, le due auto ridotte a un intreccio di lamiere, e un silenzio pesante, rotto solo dalle comunicazioni concitate via radio.

Gli operatori sanitari hanno provato ogni manovra possibile per aiutare Elisa. Hanno lavorato senza esitazioni, in uno spazio stretto e pericoloso, mentre i vigili del fuoco mettevano in sicurezza l’area per permettere l’intervento medico. Nonostante gli sforzi, la 33enne è spirata sul posto. Una notizia che ha viaggiato veloce, raggiungendo un paese che a quell’ora dormiva e che qualche ora dopo si sarebbe svegliato con un dolore difficile da contenere.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Attualità
