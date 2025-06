video suggerito

Scomparso dopo escursione sul Monte Nerone, 71enne ritrovato sano e salvo dopo 3 giorni di ricerche Il Soccorso Alpino e Speleologico ha trovato un 71enne nella zona di Monte Nerone e lo ha portato in ospedale: l'uomo, disperso da 3 giorni, si era perso durante un'escursione organizzata.

A cura di Dario Famà

Immagini del Soccorso Alpino

Grosso sospiro di sollievo per i familiari e i cari di un 71enne. L'uomo è stato ritrovato vivo intorno alle 15 di oggi pomeriggio nei pressi del Monte Nerone, nelle Marche: non si avevano sue notizie da 3 giorni.

Secondo la ricostruzione dei fatti, l'anziano era uscito domenica per un'escursione organizzata, ma non aveva mai fatto ritorno a casa. L'ultima volta è stato avvistato il giorno stesso in prossimità del Rifugio Corsini, ma da lì in poi si sarebbero perse le sue tracce. Ad insospettire è stata la mancata segnalazione del rientro.

A questo punto, la centrale operativa 112 ha avviato le ricerche, coordinate dalla Prefettura di Pesaro e Urbino, che hanno visto la partecipazione dei Vigili del Fuoco di Cagli e Pesaro, insieme alle squadre del Soccorso Alpino e Speleologico. Quest'ultimi sono stati a loro volta accompagnati da alcuni tecnici, tra cui i nuclei cinofili, l'unità Sistemi Aeromobili Pilotaggio Remoto (SAPR) e il personale Topografia Applicata al Soccorso (TAS).

Immagini del Soccorso Alpino

Le autorità hanno concentrato l'operazione sul Monte Nerone, partendo dal rifugio e scendendo verso valle. Dopo giorni di estenuante ricerca, è pervenuta una segnalazione di avvistamento, che ha comportato un ulteriore restringimento dell'area da setacciare.

Infine, intorno alle 15 di pomeriggio, il ritrovamento da parte di due tecnici del Soccorso Alpino di Sondrio, che erano in vacanza: l'uomo si trovava nella Forra dell'Infernaccio, in Val d'Abisso ed era sopravvissuto nonostante le tre notti passate lontano da casa.

Il 71enne è stato recuperato grazie all'intervento dell'elisoccorso Icaro 02, mezzo con cui l'escursionista è stato trasportato prima al campo sportivo di Piobbico per motivi di salute e poi all'ospedale regionale Torrette di Ancona per alcuni accertamenti.