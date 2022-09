Scomparso da due giorni da Pisa, si cerca Matteo: l’ultima cella agganciata dal cellulare in Liguria È scomparso dalla provincia di Pisa il 42enne Matteo Dini di cui non si hanno più notizie dallo scorso lunedì. L’ultima volta il suo cellulare ha agganciato una cella in Liguria.

A cura di Chiara Ammendola

Matteo Dini (Facebook)

È stata agganciata in Liguria l'ultima cella da parte del cellulare di Matteo Dini, l'uomo di cui non si hanno più notizie dallo scorso lunedì. Residente a San Giuliano Terme, in provincia di Pisa, il 42enne è scomparso da due giorni: l'ultimo contatto è stato con la moglie che lo ha sentito lunedì mattina al telefono che da quel momento risulta spento.

È stata lei a presentare denuncia di scomparsa alle forze dell'ordine quando il marito non ha fatto ritorno a casa la sera. Ambulante e giardiniere, il 42enne Matteo Dini non si era mai allontanato da casa prima di questo momento: da qui la preoccupazione della sua famiglia che non riceve notizie dell'uomo da due giorni, così come altri parenti o amici dell'uomo.

La sua auto è stata trovata regolarmente chiusa proprio nei pressi della stazione di San Giuliano Terme, ma stando a quanto si apprende l'ultima cella agganciata dal telefonino è collocata a Deiva Marina, in provincia di La Spezia. La denuncia è stata inviata in Prefettura, che ha subito attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, allertando anche gli uffici competenti del comune ligure dove il suo cellulare è stato individuato.

I famigliari hanno lanciato un appello affinché chiunque sappia qualcosa possa rivolgersi alle forze dell'ordine o direttamente a loro. Alto 1,72, con carnagione scura e occhi marroni, al momento dell'allontanamento Matteo Dini indossava dei jeans, una t- shirt, una felpa azzurra con strisce rosse con cappuccio marca Adidas e sneakers nere in pelle.