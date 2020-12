Per 19 anni hanno sperato che fosse scomparsa: oggi, sono stati ritrovati i resti di Federica Farinella, l'ex modella scomparsa da Chiusanoa 30 anni. La conferma del DNA è arrivata nelle ultime ore, spazzando via ogni dubbio della famiglia. Federica, peraltro, è la figlia di Francesco Farinella, ex presidente dell'associazione Penelope Italia, che si occupa di scomparsi che su Facebook ha commentato così: "Fine 2020, cuore spezzato. Ti abbraccio forte, più forte di sempre dolcissima bimba mia. Sono sicuro che sei felice tra gli angeli e che da lassù ci proteggerai." A darne notizia, alcune ore fa, è stato il giornalista Gian Pietro Fiore.

I resti ossei sono statti scoperti a un chilometro dal luogo della scomparsa, avvenuta il 2 settembre del 2001 in circostanze allarmanti. Federica, infatti, sedeva nel giardino della casa di campagna dei genitori, in attesa del pranzo in famiglia, quando si è dileguata. La ragazza era in abbigliamento da casa, indossava solo un paio di infradito, circostanza che portava i familiari a escludere che potesse essersi allontanata per andare da qualche parte di sua volontà.

Trent'anni, piemontese di origini siciliane, Federica aveva da poco chiuso una fase molto delicata della sua vita. La ragazza, che sognava di affermarsi nel mondo dello spettacolo, aveva definitivamente rinunciato al suo sogno dopo che il mondo di cui avrebbe voluto tanto essere parte era stato travolto dallo scandalo ‘Vallettopoli'. Nel 1996, alcuni personaggi noti del piccolo schermo vennero accusati di aver di aver indotto alla prostituzione giovani aspiranti attrici. Tra loro anche Gigi Sabani e Valerio Merola. Federica era rimasta molto delusa dall'esperienza che aveva vissuto a Roma, quando, dopo casting e provini aveva, toccato con mano alcune dinamiche. Aveva dunque deciso di tornare in famiglia e tentare nuove strade finché un giorno non era scomparsa misteriosamente. Toccherà ora agli inquirenti stabilire la causa delle morte.