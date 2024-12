video suggerito

Scomparsa Daniela Ruggi, l’avvocato dello ‘sceriffo’ Domenico Lanza: “Non è stato lui l’ultimo a vederla” “Ha raccontato di aver perso i contatti con Daniela verso l’11 settembre, dopo ci sono altre persone che l’hanno vista”. È quanto affermato dall’avvocato Fausto Gianelli, difensore di Domenico Lanza, l’uomo di 66 anni indagato per sequestro di persona nel caso di scomparsa di Daniela Ruggi. Della 31enne di Montefiorino si sono perse le tracce il 18 settembre scorso. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

"Lanza ha raccontato di aver perso i contatti con Daniela verso l'11 settembre, dopo ci sono altre persone che l'hanno vista. Lui ha avuto gli ultimi contatti più di una settimana prima della sparizione".

A parlare è Fausto Gianelli, l'avvocato di Domenico Lanza, l'uomo di 66 anni indagato per sequestro di persona nel caso di scomparsa di Daniela Ruggi. Della 31enne, che viveva a Montefiorino, nel Modenese, si sono perse le tracce il 18 settembre scorso, quasi tre mesi fa.

"Questa ragazza non aveva l'acqua in casa, il riscaldamento, non aveva un soldo. Varie persone si sono offerte di aiutarla e tra queste c'era Lanza. – ha aggiunto il legale intervistato dalla trasmissione Rai La Vita in Diretta – Ho sentito altri abitanti del paese dire: ‘Veniva a fare la doccia a casa mia'".

Daniela Ruggi, 31 anni.

Ruggi e Lanza, conosciuto in paese come ‘lo sceriffo', venivano visti spesso insieme. "L'ho conosciuta per strada in agosto, le ho pagato il pranzo e l'ho fatta lavare, le ho dato dei vestiti. Non ho mai fatto sesso con lei, mi faceva tenerezza ed era come una figlia", aveva raccontato il 66enne in alcune interviste prima di essere indagato dalla Procura.

"Lui mi ha sempre parlato di un'affettuosa amicizia. – conferma Gianelli – Sappiamo, e stanno indagando anche gli investigatori, che Daniela aveva varie relazioni e una lista di persone con cui si sarebbe voluta sposare e avere figli. È una persona debole e fragile per la quale c'è il rischio che qualcuno si approfitti".

La condizione di fragilità e disagio in cui si trovava la 31enne era stata confermata a Fanpage.it anche dal sindaco di Montefiorino, Maurizio Paladini, che aveva sporto denuncia per la scomparsa ai Carabinieri. “È una donna fragile e sola, abbiamo provato ad aiutarla ma abbiamo sbagliato qualcosa”, aveva detto il primo cittadino.

Alcune persone che abitano nel paese da dove è scomparsa Ruggi hanno raccontato di aver avuto spesso timore del 66enne. "Non sarei mai rimasta da sola con lui, poteva diventare violento", ha spiegato una ristoratrice intervistata da una giornalista de La Vita in Diretta. "Su questo siamo indagando anche noi ma nessuno ha raccontato di gesti di violenza fisica, Lanza è un uomo di 66 anni incensurato", replica l'avvocato

Nei giorni scorsi i Ris si sono recati nell'abitazione di Lanza per svolgere accertamenti scientifici e anche il telefono del 66enne è attenzionato dagli inquirenti per capire se possa contenere indizi sulla scomparsa.

Intanto, sarebbe emersa una nuova pista su cui si stanno concentrando gli inquirenti che porterebbe alla stazione di Sassuolo. Qui Ruggi sarebbe stata vista in compagnia di un gruppo di giovani e ci si chiede se possano essere coinvolti nella sparizione.