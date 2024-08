Scomparsa da Ferrara la 26enne Manuela Goglino: si è allontanata da casa, forse diretta a Napoli

video suggerito

La 26enne Manuela Goglino

Sono in corso le ricerche di una ragazza di 26 anni, allontanatasi volontariamente da Ferrara. La 26enne si chiama Manuela Goglino. Non si conoscono i motivi che hanno spinto la giovane a far perdere le proprie tracce.

I genitori hanno autorizzato i Carabinieri, a cui è stata denunciata la scomparsa, a diffondere la sua foto e le sue generalità.

Secondo quanto si legge sui quotidiani locali, la ragazza è alta 160 centimetri, ha una corporatura media, capelli neri lunghi e occhi marroni. Manuela si sarebbe allontanata nella giornata di ieri, venerdì 2 agosto, verosimilmente con destinazione Napoli.

Ed è proprio tra Ferrara e la città partenopea che le ricerche dei militari dell'Arma si stanno concentrando. Chi dovesse avvistarla o anche solo avere informazioni relative alla posizione della ragazza è pregato di contattare i Carabinieri di Ferrara.