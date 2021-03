Il marito ne aveva denunciato la scomparsa il 27 febbraio, sottolineando che la consorte originaria di San Basilio si era allontanata probabilmente di notte senza lasciare alcuna traccia. Si era rivolto alla trasmissione di Rai3 "Chi l'ha visto?" per risolvere il mistero riguardante Gabriella Maxia, 48enne che aveva abbandonato l'abitazione di punto in bianco a Decimoputzu. La donna è stata finalmente ritrovata e si trova in un carcere a Basilea, in Svizzera, dove è stata arrestata per furto.

"Fatti sentire, facci sapere se hai preso delle decisioni e dicci se stai bene – aveva detto in tv il marito, sperando che Gabriella fosse in ascolto -. Mia suocera sta malissimo, sentiva mia moglie più volte al giorno, questo silenzio non è normale". I carabinieri della Compagnia di Iglesias, dopo la denuncia del marito, avevano avviato le verifiche e avevano scoperto che la donna aveva preso un aereo all'aeroporto di Cagliari-Elmas per raggiungere Milano Linate. La donna era salita su un volo Alitalia per poi arrivare nel capoluogo lombardo, dove aveva eseguito un prelievo con la carta di credito. Il giorno successivo un altro prelievo di denaro aveva fatto capire che si trovava a Zurigo, in Svizzera. Per ragioni ancora ignote, Gabriella avrebbe commesso un furto ed è stata arrestata dalla polizia cantonese.

Il marito aveva raccontato che il 27 febbraio si era svegliato alle 7:30, ma non aveva trovato la moglie in casa. Aveva provato a chiamarla al telefono, ma era spento. "Inizialmente non mi sono preoccupata, ho pensato che fosse andata dalla madre a San Basilio, si era già allontanata per quello – ha raccontato l'uomo -. Neanche mia suocera, però, sapeva dove fosse". Il marito ha anche detto di non sapere per quale motivo abbia deciso di allontanarsi da casa e perché sia arrivata fino in Svizzera