Giovane militare Usa in servizio alla base di Aviano scomparso da giorni: ritrovata la sua auto Joseph Charles Miele, militare americano di 32 anni, non ha fatto rientro alla Base di Aviano: in corso da giorni le ricerche, mercoledì sera è stata ritrovata la sua auto.

A cura di Susanna Picone

Un militare americano risulta scomparso da giorni: si chiama Joseph Charles Miele, ha 32 anni, e lunedì non ha fatto rientro alla Base di Aviano. A segnalare la scomparsa del sergente, che è domiciliato a San Quirico (Pordenone), il Comando dell'AirForce Usa di Aviano dopo che l’uomo non si è presentato al lavoro e risultava irreperibile anche al telefono.

Nella serata di ieri, mercoledì 24 luglio, è stata trovata ad Andreis l'autovettura del militare, una Opel Astra grigia: Joseph Charles Miele aveva parcheggiato l'auto in località Sott'Anzas e, a quanto ricostruito, si era poi allontanato portando con sé il cane. Gli investigatori non escludono che possa essersi avventurato con l’animale lungo i sentieri della Valcellina.

Sono in corso le ricerche nella zona montana, disposte dalla Prefettura e coordinate dai vigili del fuoco di Pordenone. Appresa la segnalazione dalle autorità americane, la stazione carabinieri di Aviano ha infatti subito attivato le ricerche del giovane diramando la nota a tutte le centrali e sale operative. Chiunque avesse informazioni utili per ritrovare il militare americano è invitato a contattare il 112. Per facilitare il rintraccio del giovane è stata diffusa anche una sua fotografia.

La sparizione di Joseph Charles Miele ricorda una storia analoga dello scorso marzo, che fortunatamente si è conclusa con un lieto fine: sempre alla base di Aviano un militare aveva fatto perdere le sue tracce per poi presentarsi spontaneamente all’ambasciata americana di Roma dopo giorni di allarme.