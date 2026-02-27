Scomparsa da casa da giorni, la trovano morta nel fiume a Padova: indagini in corso

Tragico rinvenimento oggi a Padova dove la segnalazione di alcuni passanti ha portato alla scoperta del corpo senza vita di una donna di 69 anni che risultava scomparsa da diversi giorni dopo essere sparita improvvisamente da casa sua. Il cadavere giaceva nelle acque del fiume Bacchiglione, sul Lungargine Sabbionari, dove è riaffiorato presentando ai passanti una orribile scena. La segnalazione è arrivata nella tarda mattinata di oggi, intorno a mezzogiorno di venerdì 27 febbraio, quando un passante che era intento in una passeggiata nei pressi delle chiuse sul Lungargine ha scorto con orrore il corpo.

Immediata la richiesta di intervento ai numeri di emergenza che ha fatto scattare l’intervento sul posto della polizia e poi degli altri soccorsi. Gli agenti hanno confermato che si trattava di una donna senza vita ed è stato richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco che poi hanno provveduto a recuperare il cadavere riportandolo a riva. La donna non aveva documenti di riconoscimento e solo in seguito agli accertamenti effettuati dagli agenti della Squadra mobile di Padova si è risaliti alla sua identità.

La 69enne infatti risultava persona scomparsa da oltre una settimana dopo aver lasciato la propria abitazione di Padova. I familiari ne avevano denunciato formalmente la scomparsa alle forze dell’ordine dopo aver perso le sue tracce e non riuscendo a contattarla. Le ricerche nell’immediatezza dei fatti non avevano dato esito fino alla tragica scoperta di oggi che ha spento ogni speranza di poterla ritrovare in vita.

Del fatto è stata informata l’autorità giudiziaria che disporrà sicuramente ulteriori accertamenti ed esami post mortem come l’autopsia per chiarire la causa del decesso della donna e a quando risale la morte. Dai primi rilievi sul posto, sul corpo non sarebbero emersi evidenti segni di violenza. Al momento tra le ipotesi non si esclude un gesto estremo.