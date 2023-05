Scivola nel torrente Aurino mentre rincasa con un amico, trovato morto dopo ore Un uomo è scivolato in un torrente mentre tornava a casa finendo per essere trascinato via dall’acqua gelida. Il suo cadavere è stato scoperto stamattina nell’alveo dell’Aurino.

A cura di Chiara Ammendola

Le ricerche nel torrente Aurino

Sono terminate con il ritrovamento del cadavere di J.E.L. le ricerche dell'uomo che era scivolato nel torrente Aurino, in Alto Adige, mentre tornava a casa. Dinanzi a un amico è caduto accidentalmente in acqua finendo per essere trascinato via dalla corrente.

Le ricerche erano iniziate ieri quando l'uomo, residente nella frazione Cadipietra dello stesso comune di Lutago, è rimasto vittima di un'incidente. Intorno all'1.30 della notte tra sabato e domenica stava rincasando in compagnia di un amico quando, giunto nei pressi del torrente Aurino, è scivolato in acqua.

Scivolato in acqua e trascinato via dalla corrente

Stando a quanto raccontato dall'uomo che era con lui, il 58enne è scivolato o inciampato, non è ancora chiaro, e quindi accidentalmente è caduto nel torrente, particolarmente gonfio per le piogge e la stagione, finendo per essere trascinato via dai flussi impetuosi.

Ad allertare i soccorritori è stato l'amico dell'uomo finito nel torrente che ha fatto scattare immediatamente le ricerche sono andate avanti tutte la notte, sono state sospese intorno alle 4,30 e poi riprese questa mattina alle ore 7.

Il ritrovamento del cadavere questa mattina alle 8

Le operazioni hanno visto impegnati per tutta la notte i vigili volontari di tutta la valle, Aiut Alpin di Vampo Tures e Carabinieri Predoi e Cadipietra. Questa mattina intorno alle 8 il triste epilogo con il ritrovamento da parte dei volontari del corpo ormai senza vita dell'uomo.

Il medico d'urgenza dell'ospedale di Brunico, operatori Croce bianca e militari della stazione carabinieri di Valle Aurina sono intervenuti a Lutago nell'alveo del torrente Aurino, dove è stato rinvenuto il cadavere di J.E.L..

Trasferito presso la camera mortuaria della frazione di San Giovanni di Valle Aurina, a disposizione dell'autorità giudiziaria che è stata informata dai Cc di Cadipietra.