Scivola nel lago mentre pesca a Capodanno e muore a 22 anni: trovato il corpo di Andrea D’Agostini

Andrea D’Agostini è morto all’età di 22 anni

Trovato il corpo di Andrea D'Agostini, il 22enne scomparso all'alba del 2026 mentre si trovava sul lago Margherita, nel Vicentino, in compagnia di un'amica. Gli operatori del Soccorso Alpino e della Polizia Locale hanno setacciato l’area verde intorno al lago artificiale sperando di ritrovare il giovane ancora in vita, ma le acque del lago hanno invece restituito il corpo. Si ipotizza un incidente, ma sarà l'autopsia a stabilire le esatte cause del decesso.

Si trovava sul laghetto Margherita, un invaso artificiale poco frequentato ma noto tra gli appassionati di pesca. Andrea era fra questi e aveva deciso di passare qui la serata di capodanno in campeggio per alternare alle battute di pesca i festeggiamenti con l'amica che lo aveva accompagnato. Secondo le prime ricostruzioni, durante la notte di Capodanno si sarebbe allontanato da solo dalla sua tenda per andare sulle rive del lago. Qui però il giovane di Villafranca Padovana sarebbe scivolato senza più riuscire a risalire. Le acque gelide hanno poi fatto il resto.

Quando l'amica si è accorta che non c'era più, ha lanciato l'allarme. Sono stati i vigili del fuoco di Vicenza, con i sommozzatori del nucleo regionale del Veneto a trovare il corpo in acqua. Ora, sono i militari dell’Arma dei Carabinieri a coordinare le indagini per ricostruire la dinamica esatta. L'autopsia invece chiarità se si è trattato di un incidente o di un malore. Al momento sul corpo non sono stati trovati segni di violenza.