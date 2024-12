video suggerito

Scivola lungo un sentiero durante un’escursione a Champorcher: morta una donna di 58 anni Una donna belga di 58 anni è stata trovata morta nella mattinata di sabato 14 dicembre sopra a Champorcher, in Valle d’Aosta. La vittima si chiamava Anne Sergers, a lanciare l’allarme è stata la figlia che non riceveva notizie della madre da tre giorni. La donna avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe scivolata lungo un sentiero durante un’escursione. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Una donna belga di 58 anni è stata trovata morta nella mattinata di oggi, sabato 14 dicembre, sopra a Champorcher, in Valle d'Aosta. A scoprire il corpo sono state le guide del Soccorso alpino valdostano che la cercavano da ieri.

La vittima, di origini belghe ma domiciliata a Pontboset, si chiamava Anne Sergers. A lanciare l'allarme è stata la figlia che non riceveva notizie della madre da tre giorni. La segnalazione è arrivata ai Carabinieri di Donnas intorno alle 23 di ieri, venerdì 13 dicembre.

L'auto della donna era stata ritrovata in serata a Petit Montblanc, sopra Champorcher, dagli uomini dell'Arma. Dopo la mezzanotte è scattato il piano regionale di ricerca scomparsi: le operazioni hanno visto l’impiego dei Vigili del fuoco, del corpo dei forestali, del Soccorso alpino e di quello della Guardia di finanza di Cervinia.

Il corpo è stato avvistato durante un sorvolo in elicottero. A quanto si apprende, la donna potrebbe aver perso l'equilibrio e potrebbe essere scivolata lungo un sentiero, dove si era recata per un'escursione, cadendo per una trentina di metri e superando un salto di roccia.

Come riporta il quotidiano Aostasera, la 58enne era adeguatamente attrezzata per l’escursione, non solo con abbigliamento tecnico, ma indossava anche dei ramponcini sotto gli scarponi.

Il riconoscimento e gli accertamenti sull’accaduto sono stati affidati al Soccorso Alpino della Guardia di finanza di Cervinia. Il corpo, dopo il recupero, è stato portato alla camera mortuaria del cimitero di Verrès, dove in giornata si terrà il riscontro esterno del medico-legale.

Un altro incidente di montagna, fortunatamente senza vittime, è avvenuto oggi nei pressi del monte Sciguelo, sulle alture di Genova Cogoleto. Tre escursionisti che stavano effettuando la scalata di una parete rocciosa sono rimasti feriti a causa di una frana. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118, i Carabinieri e il Soccorso alpino. Sul posto anche l'elicottero del soccorso medico.