video suggerito

Precipita durante un’escursione in montagna, morto l’ex sindaco di Scena Luis Kröll: aveva 66 anni È morto nella notte tra martedì 4 e mercoledì 5 marzo l’ex sindaco di Scena, Luis Kröll, 66 anni. L’uomo è deceduto in ospedale per le gravi ferite riportate dopo essere precipitato durante un’escursione di scialpinismo in val Ridanna, vicino alla cima di Malavalle. “Momento di grandissima tristezza”, ha detto l’attuale prima cittadina Annelies Pichler. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

A sinistra, Luis Kröll, ex sindaco di Scena, 66 anni.

È morto nella notte tra martedì 4 e mercoledì 5 marzo l'ex sindaco di Scena (Bolzano), Luis Kröll. L'uomo aveva 66 anni ed è deceduto in ospedale per le gravi ferite riportate dopo essere precipitato durante un'escursione di scialpinismo in val Ridanna, vicino alla cima di Malavalle.

L'incidente era avvenuto ieri. A lanciare l'allarme era stato il compagno di cordata che aveva contattato immediatamente il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, quello dell'Alpenverein di Ridanna-Racines e la sezione Aerea della Guardia di Finanza di Bolzano, come scrive il Corriere del Trentino.

Il compagno era stato soccorso, illeso ma sotto shock, e l'eliambulanza aveva recuperato con il verricello Kröll. Ai soccorritori era sembrato fin da subito in gravi condizioni. L'ex sindaco era quindi stato trasportato in ospedale a Innsbruck. I medici hanno tentato di salvargli la vita, purtroppo senza successo.

"È un momento di grandissima tristezza qui a Scena – ha detto l'attuale sindaca Annelies Pichler, in carica dal 2020- lo ricordo con affetto come un amico e come un sostenitore. In nome di tutta la cittadinanza esprimiamo vicinanza alla moglie e ai suoi due figli in questo momento di forte dolore".

La scorsa estate tre amministratori comunali avevano subito incidenti mortali durante escursioni in montagna. A luglio anche l'ex vicesindaco e consigliere comunale di Vandoies, Walter Salcher, era precipitato e aveva perso la vita sulle montagne della Val di Fundres. A settembre era deceduto lo storico sindaco di San Leonardo in Passiria, Konrad Pfitscher.

Morto in montagna anche il sindaco di La Valle, Angel Miribung. Nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 5 marzo, uno scialpinista altoatesino è deceduto mentre stava scendendo dalla Punta Oberettes in Val Venosta. Si tratta della terza vittima in due giorni.

Ieri, infatti, oltre all'incidente che ha visto coinvolto Kröll, era stato recuperato il cadavere di una donna che era precipitata per circa 130 metri durante un'escursione sullo ‘Zuckerhuetl' nello Stubai in Tirolo.