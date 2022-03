Scivola e cade in un torrente, inutili i soccorsi: dodicenne muore davanti all’amico La tragedia nel Canton Vallese, in Svizzera. A dare l’allarme è stato l’amico che si trovava col dodicenne. Inutile il trasferimento in elicottero all’ospedale universitario di Losanna.

A cura di Susanna Picone

Immagine di repertorio

Un ragazzino di dodici anni è morto dopo essere scivolato e caduto in un torrente. Il drammatico incidente nel Canton Vallese, in Svizzera, nella giornata di ieri, mercoledì 16 marzo. Secondo quanto ricostruito la vittima – si tratta di un dodicenne svizzero – si trovava con un amico e stavano passeggiando quando improvvisamente sarebbe scivolato e poi caduto nel torrente. I due ragazzini, secondo la ricostruzione, erano partiti dalla località di Troistorrents per raggiungere le rive della Vièze: il dramma quando si trovavano in un tratto di terreno ripido. Erano le 17 circa di ieri pomeriggio.

A dare l'allarme, riferisce oggi la polizia cantonale, è stato proprio il ragazzino che si trovava con il dodicenne che ha perso la vita. Sul posto nel Canton Vallese sono intervenuti diversi mezzi di soccorso. Il ragazzo è stato trasportato in elicottero all'ospedale universitario di Losanna ma per lui non è stato possibile far nulla. I medici non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso del ragazzo. Come da prassi, la magistratura ha aperto un fascicolo per accertare con esattezza la dinamica dell'accaduto.