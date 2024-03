Sciopero treni, la protesta continua oggi con molte cancellazioni: ferma 1 vettura su 3 previste Terminerà oggi alle 21 lo sciopero nazionale dei treni che da ieri sera sta comportando ritardi e cancellazioni in tutta Italia. Sarebbe ferma 1 vettura u 3: oltre al Gruppo Fs e Trenitalia, l’agitazione riguarda anche il personale di Italo, Trenitalia Tper e Trenord. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

Domenica di passione per i pendolari italiani o semplicemente per coloro che avrebbero voluto spostarsi per una gita fuori porta. Ci sarebbero, infatti, molte cancellazioni di treni per lo sciopero nazionale del personale ferroviario indetto dai sindacati autonomi.

L'agitazione, prevista per ieri, sabato 23 marzo, e oggi, domenica 24, oltre al Gruppo Fs e Trenitalia, riguarda anche il personale di Italo, Trenitalia Tper e Trenord. Sarebbe fermo almeno un treno su tre previsti.

Gli stop, proclamati da alcune sigle sindacali autonome, (Cub Trasporti, Sgb e Usb) "potrebbero avere un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria – aveva avvertito Trenitalia in una nota – e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni regionali. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l'orario di termine degli scioperi".

Si ricordi che lo sciopero nazionale è indetto fino alle ore 21:00 di domenica 24 marzo. Per quanto rigaurda le fasce garantite, si ricordi che non restano garantite alcune corse nazionali e i treni regionali negli orari più utilizzati dai pendolari, perché lo stop è di domenica.

I viaggiatori potranno richiedere il rimborso del biglietto secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Trasporto di ciascun vettore, consultabili sul sito delle singole imprese ferroviarie. Informazioni su collegamenti e servizi attraverso l'app Trenitalia, la sezione Infomobilità, sito trenitaliatper.it, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e presso il personale di assistenza clienti.

Anche Italo, "al fine di diminuire i disagi causati ai viaggiatori" ha pubblicato sul proprio sito l'elenco di tutti i treni che saranno comunque garantiti.