Sciopero treni il 13 e 14 luglio 2023: orari garantiti Trenitalia, Italo e motivazioni dello stop Dalle 3 di giovedì 13 alle 2 di venerdì 14 luglio 2023 lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario mette a rischio cancellazioni le corse di Frecce, Intercity e regionali Trenitalia ma anche i treni ad alta velocità Italo e quelli di Trenord. Per tutti previsti fasce di garanzia e lista dei convogli garantiti.

A cura di Antonio Palma

Sarà una giornata nera per chi deve muoversi in treno quella di giovedì prossimo a causa di uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario di 23 ore, in programma dalle 3.00 di giovedì 13 luglio 2023 alle ore 2.00 di venerdì 14 luglio 2023, che metterà a rischio molti convogli, sia locali che nazionali. A rischio cancellazioni e variazioni le corse di Frecce, Intercity e regionali Trenitalia ma anche i treni alta velocità Italo e quelli di Trenord. Una protesta indetta da tutte le principali organizzazioni sindacali di categoria, tra cui Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie e Fast Confsal, per chiedere migliori condizioni di lavoro per i lavoratori e le lavoratrici del settore.

Sciopero 13 e 14 luglio 2023, le motivazioni della protesta

Uno sciopero dei treni ormai "inevitabile", spiegano i sindacati in un comunicato congiunto, ricordando “le preoccupazioni connesse all’insostenibile aggravamento dei turni di lavoro del personale e degli equipaggi”. “Abbiamo assistito ad un ulteriore e progressivo inasprimento dei turni e ad uno scadimento dei connessi aspetti logistici” dicono i rappresentanti dei lavoratori, aggiungendo: “Vi è la concreta necessità di incidere su un alleggerimento dei carichi nei turni di lavoro, un confronto entro cui traguardare un miglioramento delle condizioni del personale ed un maggiore equilibrio nella conciliazione vita–lavoro, intervenendo su principi e criteri di costruzione dei turni e sul calcolo reale dei fabbisogni di personale legato anche ad una corretta definizione del coefficiente di sostituzione assenti”. Analoghe criticità vengono segnalate anche nei settori delle manutenzioni, vendita‐assistenza ed uffici che, da tempo, attendono “un inserimento di nuove risorse e del rilancio di investimenti tecnologici e digitali”. Dopo un primo confronto i sindacati denunciano “l’’insufficienza della proposta economica presentata dalla Società”, “l’indisponibilità aziendale e perfezionare le tabelle dei minimi salariali” e “l’indisponibilità ad una ridefinizione del calcolo della media settimanale dell’orario di lavoro su base mensile e non su base quadrimestrale”.

Sciopero Trenitalia, i treni garantiti il 13 e 14 luglio 2023

Lo sciopero dei treni del 13 e 14 luglio proseguirà per l’intera giornata con inevitabili e pesanti ripercussioni sul traffico ferroviario. Chi deve spostarsi in quelle ore quindi è invitato a documentarsi in anticipo, e prima dell’arrivo in stazione, su eventuali cancellazioni, ritardi o cambi di percorso. Come prevede la legge in materia, però, ci saranno delle fasce di garanzia durante il giorno per il trasporto regionale, con servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione dei pendolari, mentre per i treni a lunga percorrenza c’è una lista dei convogli garantiti anche in caso di sciopero. I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un'ora dall'inizio dell'agitazione sindacale; trascorso tale periodo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale.

Leggi anche Smart working, come cambiano le regole dal 1 luglio 2023 per fragili e genitori di under 14

Gli orari dei treni regionali Trenitalia

Come informa Trenitalia, durante lo sciopero di giovedì e venerdì prossimi per i treni Regionali sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00, come da Orario ufficiale di Trenitalia, Trenord e Trenitalia Tper. L’agitazione sindacale però può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione dello sciopero. Sul sito ufficiale di Trenitalia è comunque possibile consultare i treni regionali garantiti in caso di sciopero per la regione di interesse.

L'elenco dei treni garantiti Italo

Allo sciopero dei treni del 13 e 14 luglio 2023 aderiscono anche i lavoratori di Italo Ntv con cancellazioni e ritardi previsti anche per i treni alta velocità della compagnia privata. Al fine di diminuire i disagi causati ai viaggiatori, quindi, Italo ha pubblicato sul proprio sito la lista dei treni garantiti durante la giornata, in maniera completa o parzialmente per alcune tratte.

Anche Trenord aderisce allo sciopero dei trasporti

Allo sciopero ferroviario aderiscono anche i lavoratori di Trenord, pertanto i servizi Regionale, Suburbano, Aeroportuale e la Lunga Percorrenza dell’azienda potranno subire variazioni o cancellazioni. In mancanza dei treni del servizio aeroportuale, per Malpensa Aeroporto saranno istituiti bus, senza fermate intermedie. Anche in questo caso però saranno in vigore le fasce orarie di garanzia, dalle ore 06:00 alle ore 09:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00, durante le quali viaggeranno i treni compresi nella lista dei “Servizi Minimi Garantiti” disponibili sul sito di Trenord.