I treni garantiti in Lombardia e gli orari dello sciopero del 13 e 14 luglio 2023 Per giovedì 13 luglio, fino alle 2 di venerdì 14 luglio, è previsto uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario. Le corse di Trenitalia, Trenord e Italo potranno subire variazioni e cancellazioni. Le fasce di garanzia sono previste tra le ore 6-9 e 18-21.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Per le giornate di giovedì 13 e venerdì 14 luglio 2023 è in programma uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario. Indetto dai sindacati Cub Trasporti, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Slm Fast Confsal e Orsa Ferrovie uno, alla mobilitazione aderiranno Trenitalia, Trenord e Italo. Per questo motivo sono a rischio non solo le corse di Frecce e Intercity, ma anche tutti i servizi regionali, suburbani e aeroportuali. Variazioni e cancellazioni potrebbero, quindi, verificarsi dalle 03:00 di giovedì alle 02:00 di venerdì. Le fasce di garanzia sono previste dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Sul sito ufficiale di Trenord è possibile consultare l'elenco dei treni garantiti in Lombardia.

Orari dello sciopero per i treni regionali in Lombardia il 13 e 14 luglio 2023

Alle 3 di giovedì 13 luglio inizia lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario indetto dal sindacato Cub Trasporti. Questo durerà fino alle 2 di venerdì 14 e potrà causare variazioni e cancellazioni su tutte le linee Trenitalia, Trenord e Italo.

Sono due le fasce orarie di garanzia individuate. La prima è quella compresa tra le 6 e le 9, mentre la seconda va dalle 18 fino alle 21. In queste ore viaggeranno i treni compresi nella lista ‘Servizi minimi garantiti'.

L'elenco dei treni regionali Trenord garantiti in Lombardia

Sul sito di Trenord è possibile consultare l'elenco dei treni garantiti nelle fasce orarie che vanno dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 di giovedì 13 luglio.

Per quanto riguarda il resto della giornata, nel caso in cui dovessero mancare i treni del servizio aeroportuale saranno istituiti bus diretti tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto (con partenza in via Paleocapa 1) e tra Stabio e Malpensa Aeroporto per garantire il collegamento S50 Malpensa Aeroporto – Stabio.

Motivazioni e modalità dello sciopero

Come scrivono le sigle sindacali promotrici dello sciopero, "dopo la prima azione dello scorso 14 aprile permangono le criticità nella vertenza sindacale".

"Serve un adeguato piano di assunzioni", sostengono Cub Trasporti, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Slm Fast Confsal e Orsa Ferrovie uno, "una mitigazione dei carichi di lavoro nella programmazione dei turni degli equipaggi, favorendo la conciliazione dei tempi di lavoro con quelli della vita privata". Tra le richieste avanzate da Cub anche una maggiore assistenza ai passeggeri, ulteriori investimenti tecnologici e l'istituzione di nuovi percorsi formativi per il personale.