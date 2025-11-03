Attualità
video suggerito
video suggerito

Sciopero scuola martedì 4 novembre, a rischio le lezioni in Italia: i motivi della protesta e chi si ferma

Sciopero della scuola domani, martedì 4 novembre: l’agitazione proclamata dal Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente (SISA) e dall’Osservatorio contro la Militarizzazione delle Scuole e delle Università. Possibili disagi per studenti e famiglie: i motivi della protesta.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Ida Artiaco
0 CONDIVISIONI
Immagine

Giornata di sciopero per il mondo della scuola. Domani, martedì 4 novembre, in tutta Italia saranno a rischio le lezioni a seguito dell'agitazione proclamata dal Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente (SISA) e dall’Osservatorio contro la Militarizzazione delle Scuole e delle Università, come confermato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito con avviso ufficiale emesso il 28 ottobre 2025, con possibili disagi per gli studenti e le famiglie, che pertanto sono state invitate dalle singole istituzioni scolastiche a verificare personalmente, nella mattinata del 4 novembre, la presenza dei docenti e l’effettivo svolgimento delle attività didattiche. L'astensione dal lavoro interesserà tutto il personale del comparto Istruzione e Ricerca, compresi dirigenti scolastici, docenti e personale ATA.

Chi si ferma per lo sciopero della scuola martedì 4 novembre

Lo sciopero, che durerà per tutta la giornata di domani, martedì 4 novembre, interesserà tutto il personale docente, i dirigenti scolastici e il personale ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario), sia con contratto a tempo indeterminato che determinato, della scuole di ogni ordine e grado. Ma l'agitazione si estende anche al settore universitario, dove sono chiamati a partecipare il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, oltre ad assegnisti di ricerca, ricercatori a tempo determinato, borsisti e docenti a contratto.

Le motivazioni dello sciopero

Tra i motivi indicati dal sindacato SISA per lo sciopero ci sono: l'abolizione del concorso per dirigente scolastico per passare a una figura elettiva sul modello universitario, da scegliere tra i membri del collegio docenti in possesso di laurea magistrale e con almeno tre anni di esperienza nel ruolo di primo collaboratore; l’assunzione su tutti i posti vacanti e disponibili per docenti e personale ATA in tutti gli ordini di scuola; la creazione di un ruolo unico docente con uguale orario e salario in tutti i gradi di istruzione, dall’infanzia alla scuola secondaria di secondo grado; aumenti degli stipendi di almeno il 20% netto per compensare l’inflazione manifestatasi negli ultimi anni.

Attualità
Scioperi
0 CONDIVISIONI
Immagine
Ultima ora
Torre dei Conti a Roma, secondo crollo durante i soccorsi: grave operaio, uno sotto le macerie
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views