Sciopero 3 maggio 2023, orari e voli garantiti: trasporto aereo a rischio per 4 ore Disagi per chi viaggia in aereo nella giornata di domani, 3 maggio. Gli scioperi sono ben tre: per quattro ore (dalle 13 alle 17) si fermano i dipendenti del Vueling, il personale navigante di Air Dolomiti (vettore di Lufthansa) e soprattutto l’Enav.

A cura di Biagio Chiariello

Quella di domani, mercoledì 3 maggio, sarà un'altra giornata difficile per chi deve viaggiare in aereo. Così come già capitato lo scorso 21 aprile, è prevista una protesta (di 4 ore) che coinvolgerà il trasporto aereo, come si legge anche sul sito ufficiale del Mit.

Gli scioperi sono ben tre: quello dei lavoratori della compagnia spagnola Vueling, il personale navigante di Air Dolomiti (vettore di Lufthansa) e soprattutto i controllori di volo Enav. Per tutti, braccia incrociate dalle 13 alle 17. Pesanti le ripercussioni: solo Ita Airways ha cancellato 47 voli nazionali.

A proclamare gli scioperi unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, spiegando che “alla base dello sciopero ci sono le intese disattese sul miglioramento delle condizioni di lavoro del personale navigante”.

Le motivazioni dello sciopero del 3 maggio 2023

Le sigle sindacali spiegano che le motivazioni sono da ricercare nella "mancata disponibilità aziendale a sviluppare sane relazioni industriali”.

“A fronte della nostra disponibilità – spiega la Filt Cgil – volta ad avviare un confronto costruttivo per scongiurare qualsiasi possibilità di conflitto riscontriamo un totale atteggiamento di chiusura verso l’organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa dei lavoratori e delle lavoratrici assunti in Italia dalla compagnia low cost spagnola, di proprietà del gruppo Iag che comprende anche Iberia e British Airways”.

“Serve – chiedono infine Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti – un immediato cambio di rotta verso una innovazione dei sistemi operativi e gestionali nonché delle relazioni sindacali con i rappresentanti dei lavoratori. Per troppo tempo, responsabilmente, abbiamo atteso risposte a promesse che oggi non vengono mantenute”.

Gli orari dello sciopero e le fasce di garanzia per gli aerei

L’astensione dal lavoro per lo sciopero di domani, mercoledì 3 maggio 2023, sarà valida dalle 13 alle 17.

Non riguarda quindi le fasce garantite dall'Enac, l'ente nazionale per l'aviazione civile, per tutti i voli, inclusi quelli charter, schedulati in partenza dalle 7.00 alle 10.00 e dalle 18.00 alle 21.00.

L'elenco dei voli cancellati da Ita Airways

Sono dunque 47 i voli cancellati da Ita Airways per la giornata di domani 3 maggio.

La compagnia italiana ha comunicato di avere attivato "un piano straordinario per limitare i disagi dei passeggeri, riprenotando sui primi voli disponibili il maggior numero possibile di viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni: il 90% riuscirà a volare nella stessa giornata del 3 maggio".

Ita invita comunque tutti i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per il 3 maggio "a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto, sul sito internet, chiamando il numero verde dall’Italia 800 93 60 90, dall’estero +39 06 8596 0020. Oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto".

I passeggeri che hanno acquistato un biglietto Ita Airways per viaggiare domani, in caso di cancellazione o di modifica dell’orario del proprio volo, potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo nel caso in cui il volo sia stato cancellato o abbia subito un ritardo superiore alle 5 ore) entro e non oltre il 10 maggio 2023.

L'elenco dei voli garantiti il 3 maggio 2023

Ci sono però dei voli garantiti. L'elenco completo è riportato sul sito dell'Enac.

In aggiunta ai voli di Stato, militari, emergenza, sanitari, umanitari e di soccorso devono essere assicurati tutti i voli charter da/per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero.

Sono garantiti anche i voli di collegamento con le isole con unica frequenza giornaliera con esclusione del traffico continentale.

Qui l'elenco dei voli collegati con le isole:

DTR 1805 PALERMO (LICJ) LAMPEDUSA (LICD);

DTR 1842 LAMPEDUSA (LICD) CATANIA (LICC);

AEZ 1103 BERGAMO (LIME) CATANIA (LICC);

AEZ 1104 CATANIA (LICC) BERGAMO (LIME);

SLD 302 FIRENZE (LIRQ) ELBA (LIRJ);

EJU 4127 NAPOLI (LIRN) CAGLIARI (LIEE);

EJU 4128 CAGLIARI (LIEE) NAPOLI (LIRN);

ISR 336 CATANIA (LICC) TEL AVIV (LLBG);

EJU 3599 MALPENSA (LIMC) LAMPEDUSA (LICD);

EJU 3600 LAMPEDUSA (LICD) MALPENSA (LIMC);

VLG 6864 FIRENZE (LIRQ) CATANIA (LICC);

VLG 6865 CATANIA (LICC) FIRENZE (LIRQ);

RYR 299 ANCONA (LIPY) CATANIA (LICC);

RYR 4874 TRAPANI (LICT) PISA (LIRP);

VOE 1134 OLBIA (LIEO) FIUMICINO (LIRF);

VOE 1532 PALERMO (LICJ) VERONA (LIPX);

VOE 2186 LOURDES (LFBT) PALERMO (LICJ);

VOE 2187 PALERMO (LICJ) LOURDES (LFBT).

Voli intercontinentali:

Medio Oriente:

MSR 792 FIUMICINO (LIRF) CAIRO (HECA)

UAE 32L (098) FIUMICINO (LIRF) DUBAI (OMDB)

SVA 208 FIUMICINO (LIRF) RIYADH (OERK)

QTR 132 FIUMICINO (LIRF) DOHA HAMAD (OTHH)

RJA 102 FIUMICINO (LIRF) QUEEN ALIA (OJAI)

RYR 4575 CIAMPINO (LIRA) AMMAN (OJAI)

KAC 166 FIUMICINO (LIRF) KUWAIT (OKBK)

THY 1866 FIUMICINO (LIRF) INSTANBUL (LTFM)

RAM 941 FIUMICINO (LIRF) CASABLANCA (GMMN)

AIZ 336 FIUMICINO (LIRF) TEL AVIV (LLBG)

RYR 8695 NAPOLI (LIRN) TEL AVIV (LLBG)

Nord America:

ITY 610 FIUMICINO (LIRF) NEW YORK (KJFK)

ACA 893 FIUMICINO (LIRF) MONTREAL (CYUL)

DAL 67 FIUMICINO (LIRF) ATLANTA (KATL) Sub Continente Sub Asiatico

ITY 770 FIUMICINO (LIRF) DELHI (VIDP)

Sud America:

TAM 8121 FIUMICINO (LIRF) GUARULHOS (SBGR)

Come chiedere il rimborso per cancellazione o ritardo dei voli

In caso di volo cancellato per lo sciopero aereo del 21 aprile 2023, le compagnie aeree dovrebbero fornire assistenza, proponendo un volo alternativo al passeggero, così come previsto dal Regolamento Comunitario. Chi subirà disagi e vedrà il proprio volo spostato o peggio annullato potrà chiedere il rimborso. Il regolamento Ce infatti stabilisce che lo sciopero non è una circostanza eccezionale e chi subisce disagi ha diritto a compensazione pecuniaria.

In generale bisogna conservare il biglietto, che è la prova del contratto con la compagnia aerea, e poi redigere il cosiddetto modulo europeo, una sorta di format che tutte le compagnia devono mettere a disposizione del pubblico sulle proprie piattaforme. In questo modo si può richiedere il rimborso in via privata. Altrimenti, ci si può rivolgere ai professionisti specializzati ad aiutare i passeggeri incappati in queste situazioni.