Scioperi marzo 2026, le date degli stop di treni, mezzi pubblici e aerei: il calendario del mese

Il calendario e le date degli scioperi di marzo 2026 nel trasporto pubblico. Previsti stop a treni e aerei a livello nazionale ma diverse proteste anche a livello locale. Lunedì 9 marzo indetto uno sciopero generale nazionale.

Il mese di marzo 2026 si aprirà sotto il segno degli scioperi: i lavoratori di diversi settori si stanno programmando per le prossime giornate di astensione che influiranno sull'operatività di treni, mezzi pubblici e aerei.

Come segnala il Ministero dei trasporti nella sezione dedicata, sono diverse le date da tenere a mente: si partirà il 2 marzo con lo stop del trasporto pubblico a Bolzano (SASA), fino al 28, quando si fermerà il personale dei mezzi a Bari e Molfetta.

Da segnare in rosso sul calendario il 9 marzo, data dello sciopero generale che coinvolgerà quasi tutti i settori, sia pubblici che privati. Di seguito, tutti i dettagli.

Il 9 marzo previsto sciopero generale nazionale di 24 ore

Lunedì 9 marzo 2026 è previsto uno sciopero generale a livello nazionale che coinvolgerà quasi tutti i settori, sia pubblici che privati. È probabile che la mobilitazione causi disagi nei settori della scuola, della sanità, negli uffici pubblici.

Per quanto riguarda i trasporti le sigle Usi e Usb hanno escluso il settore, mentre non lo hanno fatto le sigle Slai-Cobas. I servizi essenziali verranno comunque assicurati secondo regole e contingentamenti. Le strutture sanitarie ricordano che urgenze e servizi essenziali restano garantiti, mentre possono slittare o rallentare attività non urgenti.

Sciopero il 18 marzo nel settore del trasporto aereo

Mercoledì 18 marzo 2026 si annuncia una giornata ad alta criticità per il settore del trasporto aereo con una serie di scioperi che interesseranno i servizi di terra (check-in, rampe, bagagli, assistenze) e potrebbero provocare ritardi o riprotezioni anche quando il volo non verrà cancellato.

A Linate e Malpensa (Milano) è previsto uno sciopero di 24 ore del personale Airport Handling/Dnata (sindacato Ost Cub Trasporti). A questo, solo a Malpensa, si aggiunge uno sciopero di 24 ore del personale Alha (sindacato Ost Cub Trasporti).

Previsto uno sciopero di 4 ore, dalle 13 alle 17, del personale navigante easyJet (Usb Lavoro Privato). Anche il personale di volo e di terra di Ita Airways incrocerà le braccia per 4 ore, sempre dalle 13 alle 17:00 (Usb Lavoro Privato). Per gli scioperi del trasporto aereo ENAC pubblica criteri e finestre di tutela (voli/servizi garantiti), consultabili a questo link.

Sciopero il 27 marzo del gruppo Atm a Milano

Venerdì 27 marzo 2026 è previsto uno sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale a Milano che coinvolge il personale del gruppo Atm. L’agitazione, proclamata da Al-Cobas, potrà svolgersi con modalità diverse, con possibili disagi su metro, bus e tram nell’arco dell’intera giornata, ma sempre nel rispetto delle fasce di garanzia

Il 6 e il 27 marzo a Napoli scioperi di EAV

Previsti il 6 e il 27 marzo due scioperi di Eav a Napoli. Nella giornata di venerdì 6 marzo ci sarà uno stop di 4 ore, indetto dal sindacato Osr Orsa Autoferro Tpl (dalle 11 alle 15) del trasporto pubblico locale, e a questo si aggiungerà lo sciopero di 24 ore del personale Eav delle linee vesuviane, proclamato da Osp Faisa-Confail.

Venerdì 27 marzo 2026 altro sciopero di 4 ore in programma, questa volta dalle 19 alle 23, sempre del personale di Ente Autonomo Volturno. La protesta, indetta unitariamente da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Faisa-Cisal e Ugl-Autoferro, potrà causare disagi serali su alcune linee ferroviarie e servizi gestiti da Eav.

Negli avvisi Eav indica che durante gli scioperi il servizio sarà garantito nelle fasce 5.30-8.30 e 16.30-19.30 e aggiunge l’elenco delle prime e ultime partenze garantite.

Tutti gli scioperi previsti a marzo 2026 nel settore dei trasporti locali

Ad aprire il mese sarà l’agitazione di 24 ore del trasporto pubblico locale a Bolzano: a incrociare le braccia saranno i lavoratori della società Sasa aderenti ai sindacati Osr Ugl, Usb Lavoro Privato, Orsa Trasporti. I mezzi dovrebbero essere garantiti dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15; il consiglio è quello di verificare le informazioni sui canali ufficiali.

Il 13 marzo sciopererà per 24 ore a Udine il personale del trasporto pubblico locale della società Arriva. La mobilitazione è stata indetta da Asi-Au. Lunedì 16 marzo 2026 sarà la volta di Sicilia e Abruzzo: sull'Isola sciopero di 24 ore indetto da Osr Faisa-Cisal e riguarderanno Palermo (società Russo e Segesta), Enna (società Interbus) e Catania (società Etna Trasporti).

In Abruzzo sciopera per 24 ore il personale della società Tua Regione Abruzzo, la contestazione è promossa da Osr Orsa Autoferro Tpl. Sabato 28 marzo a Bari è previsto uno sciopero di 4 ore, dalle 20 alle 23.59 del personale Amtab.

L’agitazione, proclamata da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil e Ugl Autoferro, potrà causare disagi su bus e servizi urbani, nel rispetto delle fasce di garanzia. Nello stesso giorno anche a Molfetta è in programma uno stop di 4 ore, dalle 8.30 alle 12.30, del personale di Mtm. La protesta, indetta da Fit-Cisl e Uilt-Uil, potrebbe causare disagi con riduzioni o cancellazioni delle corse.