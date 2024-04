Schianto tra nave cargo e portacontainer al largo della Sicilia: interviene Guardia Costiera con navi e aerei

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Uno scontro tra due grosse navi al largo della Sicilia ha fatto scattare l’allerta oggi, lunedì 22 aprile, al Cento Operativo nazionale della Guardia Costiera. Lo schianto ha coinvolto una nave general cargo, battente bandiera liberiana, e una porta container, battente bandiera portoghese. Per motivi ancora da chiarire, le due imbarcazioni si sono scontrate a circa 14 miglia da Capo Passero, l'estrema punta sud-orientale dell'isola di Sicilia.

Sul posto, alle coordinate indicate nella segnalazione di emergenza giunta al Cento Operativo della Guardia Costiera italiana, sono state inviate immediatamente diverse unità di soccorso, sia navale che aereo. Oltre a diverse motovedette, infatti, la Guardia Costiera italiana ha inviato sul posto mezzi aerei come un elicottero AW139 e un aereo Atr42, che stanno sorvolando la zona dell'incidente, per intervenire, sia in caso di soccorso a persone sia per monitorare l'area dal punto di vista ambientale per eventuali sversamenti in mare.

Secondo le indicazioni dei portali sul traffico marittimo in zona, una delle navi interessate dovrebbe essere la Hayriye Ana, una nave partita da Istanbul, in Turchia, venerdì scorso e diretta in Spagna, a La Coruna. In zona è indicata anche la portacontainer Ef Olivia, una nave battente bandiera portoghese partita due settimane fa da Amburgo, in Germania, e diretta al porto di Augusta, in Italia, dove è attesa oggi 22 aprile.

I soccorsi degli elicotteri nella zona dello schianto tra le navi

Al momento le due unità galleggiano e sembrano riuscire a navigare nonostante l’impatto ma una delle due starebbe imbarcando acqua ed è a rischi affondamento. Entrambe stanno procedendo a lento moto verso le coste siciliane per ricevere i soccorsi necessari. Un velivolo di soccorso inviato sul posto ha già fatto rientro a Catania dopo l'intervento mentre l'altro rimane in zona e sta seguendo le due navi. Ancora da accertare le cause dell'incidente.

La rotta di uno dei velivoli di emergenza