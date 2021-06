in foto: Immagine di archivio

Due persone sono morte a Palermo a seguito di un terribile incidente stradale avvenuto nella tarda mattina di oggi, giovedì 3 giugno, e che ha coinvolto un’auto e uno scooter. Le due vittime viaggiavano su uno scooter Piaggio Beverly che, per cause ancora tutte da accertare, si è scontrato violentemente con una vettura, una Bmw X3, lungo le rampe nei pressi di via Ernesto Basile, all’altezza dello svincolo della circonvallazione verso Trapani. A perdere la vita un uomo di 37 anni e una donna di 29 anni: si tratta di Carmelo Granata e Virginia Calvaruso, due fidanzati che viaggiavano insieme sullo scooter di grossa cilindrata.

La coppia avrebbe dovuto sposarsi a breve ma un tragico destino ha voluto che il loro sogno di una vita insieme si interrompesse bruscamente nel tragico incidente. Il 37enne era dipendente del comune di Misilmeri la cui amministrazione in una nota lo ha voluto ricordare con affetto. "Una terribile tragedia si è abbattuta sulla nostra comunità. Stamattina in un tragico incidente stradale presso lo svincolo di via Ernesto Basile a Palermo, sono venuti a mancare la misilmerese Virginia Calvaruso di 29 anni e Carmelo Granata di 37, dipendente del nostro servizio rifiuti. I due fidanzati si sarebbero dovuti sposare a breve. La nostra amministrazione sconvolta da questa notizia, si stringe al dolore delle famiglie Calvaruso e Granata" si legge in una nota.

L’impatto è avvenuto poco dopo mezzogiorno a pochi passi dalla cittadella universitaria di Palermo ed è stato talmente violento da sbalzare le due vittime a diversi metri di distanza dal luogo dello schianto. Per loro inutili i successivi soccorsi medici da parte del personale del 118 accorso sul posto con diverse ambulanze. I sanitari hanno provato a rianimarli ma troppo gravi sono risultate le ferite riportate nello scontro. Sul luogo del sinistro anche gli agenti della polizia e i carabinieri per gestire la circolazione stradale che è stata inevitabilmente interrotta, ma i rilievi del caso sono stati affidati e condotti dagli agenti della sezione infortunistica della polizia municipale.

La dinamica esatta dell’incidente stradale mortale resta ancora tutta da chiarire, auto e moto si sono scontrati nel tratto finale di via Basile poco prima dello svincolo che porta in viale Regione Siciliana, la strada dove esattamente un mese fa si è consumato il terribile incidente stradale costato la vita a due ragazze ventenni.