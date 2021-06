in foto: L’incidente lungo l’A4

È un trevigiano di 45 anni la vittima del drammatico incidente avvenuto questo pomeriggio lungo l'autostrada A4, nel tratto del nodo di Portogruaro-San Stino di Livenza in direzione Venezia. L'auto a bordo della quale stava viaggiando l'uomo ha tamponato un mezzo pesante finendo per essere schiacciata dallo stesso tir: inutile il tentativo di rianimarlo da parte del 118. Purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare ed è stato dichiarato morto poco dopo il loro arrivo.

Necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre il corpo

L'allarme è stato lanciato questo pomeriggio intorno alle 15.30 quando è stato chiesto l'intervento dei soccorritori nei pressi del casello di San Stino di Livenza lungo l'Autostrada A4. È qui che la vettura a bordo della quale viaggiava il 45enne trevigiano, nativo di Valdobbiadene, si è scontrata con il tir. La Fiat Punto bianca, secondo quanto ricostruito finora dagli agenti della polizia stradale giunti sul posto per i rilievi, ha tamponato il mezzo pesante mentre percorreva il tratto di Portogruaro-San Stino di Livenza in direzione Venezia non è chiaro se in un tentativo di sorpasso mal riuscito.

Il traffico è rimasto paralizzato per ore

L'auto è rimasta incastrata sotto il tir ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre il corpo del 45enne dall'abitacolo. Inoltre per consentire l’arrivo dei soccorsi del 118 e dei vigili del fuoco di Motta di Livenza, il personale di Autovie Venete ha predisposto l’uscita obbligatoria di Portogruaro per chi proviene da Trieste e ha chiuso l’allacciamento della A28/A4 in direzione Venezia. Il traffico è rimasto paralizzato per ore.