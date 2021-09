Schianto mentre rientra dopo una giornata di lavoro, l’agente di polizia Gianluca muore sul colpo La vittima dell’incidente mortale è l’Assistente capo della Polizia di Stato Gianluca Quaino, 52enne residente nel Cividalese e in servizio alla questura di Udine. Tanti i messaggi di cordoglio per il poliziotto che lascia moglie e figli. “Una persona squisita, un guerriero” lo descrivono i colleghi.

A cura di Antonio Palma

Un tragico e mortale incidente stradale è costato la vita a un agente di polizia in servizio alla questura di Udine. Il tragico schianto nella serata di ieri, giovedì 16 settembre, mentre il poliziotto rientrava a casa dopo una giornata di lavoro in divisa. La vittima dello schianto è l'Assistente capo della Polizia di Stato Gianluca Quaino, 52enne residente nel Cividalese. Tutto si è consumato in pochi attimi mentre Quaino, al volante della sua vettura privata percorreva la Strada statale 54 del Friuli nel tratto che collega Remanzacco a Cividale, in Provincia di Udine. Il terribile incidente stradale quando erano passate da poco le 20.30. Per motivi tutti da accertare, all’altezza della località Tre Pietre, la vettura dell'agente di polizia si è scontrata con un'altra auto che giungeva nel senso opposto di marcia.

Uno schianto violentissimo che ha sbalzato fuori dalla carreggiata le due vetture, che sono andate completamente distrutte, e non ha lasciato scampo a Quaino. Inulti per lui i successivi soccorsi medici da parte del 118. I sanitari hanno provato a rianimarlo ma si sono dovuti arrendere poco dopo dichiarandone il decesso sul posto. Soccorso, medicato e trasportato in ospedale, invece, il conducente dell'altra vettura coinvolta nel sinistro, un ragazzo di 21 anni residente a Udine che ora è ricoverato con diversi traumi ma che fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente, oltre al personale medico giunto a bordo di due ambulanze, anche i vigili del fuoco che hanno estratto i due automobilisti dalle lamiere dei mezzi e i carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente mortale. Tanti i messaggi di cordoglio per il poliziotto che lascia moglie e figli. "Una persona squisita, un guerriero… un amico… un fratello… un collega… un figlio… un papà… tutto quello che mi viene in mente sembra inutile… superficiale… quasi privo di senso in un momento simile. Ciao Gianluca. Riposa in Pace con il tuo sorriso" ha scritto un collega. Cordoglio anche da parte della Società Donatello Calcio, formazione dove militano i due figli dell'agente.