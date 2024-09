video suggerito

Schiacciato da una balla di fieno nell'azienda di famiglia, il fratello cerca di salvarlo: morto un 77enne Un 77enne è stato travolto da una balla di fieno nel Modenese mentre lavorava nella sua azienda a gestione familiare. A trovare il corpo senza vita, il fratello del 77enne che ha cercato di prestare soccorso e salvargli la vita.

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di repertorio

Un uomo di 77 anni è morto schiacciato da una balla di fieno nel capannone dell'azienda agricola a gestione familiare nella quale l'uomo lavorava in via Stradello Cannetti, a Castelnuovo Rangone. Stando a quanto reso noto, il tutto sarebbe accaduto questa mattina in campagna.

A perdere la vita, uno dei titolari dell'azienda agricola. Il fratello della vittima ha cercato di soccorrerlo: dopo averlo trovato a terra esanime, ha lanciato l'allarme al 118 ma neppure i sanitari sono riusciti a salvargli la vita. Per il 77enne non vi è stato più nulla da fare e i medici intervenuti sul posto hanno solo potuto constatare il decesso dell'uomo.

Sul posto sono intervenuti anche gli uomini e le donne della medicina del lavoro e i carabinieri di Vignola, alle prese con accertamenti per risalire alla dinamica del tragico incidente. Sotto choc la famiglia della vittima: i parenti del 77enne, secondo le prime informazioni disponibili, avrebbero assistito al terribile decesso e sono stati assistiti dai sanitari che li hanno trovati sotto shock.

L'intera comunità di Castelnuovo Rangone si è stretta attorno ai familiari della vittima, manifestando loro la propria vicinanza. Dopo tutte le formalità di rito delle forze dell'ordine, i parenti del 77enne potranno organizzare i funerali.

Stando alle prime informazioni sul caso, al momento della morte il 77enne stava lavorando nell'azienda agricola a conduzione familiare insieme al fratello e ad altri familiari. A trovare per primo il suo corpo senza vita sarebbe stato il fratello, che subito si è attivato per far arrivare i soccorritori del 118 sul posto. Nonostante i tentativi dei soccorsi e quelli delle persone che hanno purtroppo assistito al tragico incidente, per il 77enne non vi è purtroppo stato nulla da fare e i sanitari hanno dovuto dichiararne il decesso.