Schiacciato da un mezzo in retromarcia nell’impianto rifiuti, operaio muore sul lavoro a Campobasso La vittima dell’incidente sul lavoro è un operaio 51enne dipendente di una ditta molisana. Per motivi tutti da accertare, è stato travolto da un mezzo guidato da un altro operaio ed è morto schiacciato.

A cura di Antonio Palma

L’ennesima tragedia sul lavoro oggi è costata la vita a un operaio pugliese di 51 anni che stava lavorando all'interno di un impianto di smaltimento rifiuti in Molise, in provincia di Campobasso. La tragedia si è consumata poco prima delle 10 di oggi, lunedì 31 luglio, quando la vittima, dipendente di una ditta molisana, per motivi tutti da accertare, è stato travolto da un mezzo guidato da un altro operaio ed è morto schiacciato.

L’incidente sul lavoro si è consumato all'interno dell'impianto di smaltimento rifiuti di Montagano, comune a poca distanza da Campobasso. Nonostante gli immediati soccorsi dei presenti e poi degli operatori del 118, l’uomo non è sopravvissuto alle lesioni riportate nell’impatto. Quando gli operatori sanitari sono giunti sul posto, a seguito della chiamata di emergenza, hanno solo potuto accertare il decesso del 51enne.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri che hanno avviato subito gli accertamenti del caso per ricostruire i fatti e informato il magistrato di turno. La Procura di Campobasso ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato di omicidio colposo in attesa dei rilievi sul posto. L'attività dell'impianto intanto è stata bloccata, tutti i mezzi in arrivo sono stati bloccati all'ingresso e l'area nella quale è avvenuta la tragedia è stata messa sotto sequestro per permettere i soccorsi e le indagini.

I carabinieri hanno a lungo effettuato rilievi e accertamenti sentendo le persone presenti al momento dell'incidente. Secondo una prima ricostruzione, il 51enne, originario della provincia di Foggia, sarebbe rimasto schiacciato da un mezzo meccanico di un’altra ditta che si trovava nell’impianto si smaltimento nel quale ogni giorno arrivano i rifiuti da tutta la regione. Si tratterebbe di una pala meccanica che era in retromarcia e il cui conducente non si sarebbe accorto di lui.