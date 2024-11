video suggerito

Schiacciato da un camion mentre lavora, l'imprenditore sardo Emilio Pusceddu muore davanti al figlio Incidente sul lavoro a Sardara: l'imprenditore Emilio Pusceddu, titolare di una ditta di trasporti, è morto a 56 anni dopo essere stato schiacciato da un camion. L'allarme lanciato dal figlio che ha assistito alla scena.

A cura di Ida Artiaco

Immagine di archivio.

Ennesima tragedia sul lavoro in Italia. L'ultimo episodio si è verificato nella mattinata di oggi, domenica 3 novembre, in Sardegna, precisamente a Sardara. A perdere la vita è stato l'imprenditore Emilio Pusceddu: aveva 56 anni, L'uomo, originario di Villanovaforru titolare di una ditta di trasporti, è stato schiacciato da un camion mentre erano in corso le operazioni di carico di due mezzi pesanti presso un deposito di materiale ceramico.

Con lui c'era anche il figlio, che ha lanciato l'allarme. L'imprenditore è stato schiacciato tra due mezzi pesanti. Alla guida del camion che l'ha travolto c'era un dipendente. Ma si tratta di una ipotesi che dovrà essere verificata. Sul luogo dell’incidente è arrivato anche l'elisoccorso di Areus, ma era già troppo tardi: i sanitari non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso.

Indagini in corso da parte dei carabinieri di Villacidro che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica di quanto successo. Al lavoro anche lo Spresal della Asl. Sul posto si sarebbe recato anche il sindaco Giorgio Zucca.

In aggiornamento.