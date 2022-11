Scende dall’auto per sistemare il carrello: uomo travolto da camion frigo, muore davanti al figlio La vittima è Antonio Piras, morto davanti agli occhi inorriditi del figlio che non ha potuto fare nulla per salvarlo. La tragedia lungo la strada statale 131 nel territorio del comune di Mogoro, in provincia di Oristano.

A cura di Antonio Palma

Immagine di archivio

Investito e travolto in pieno da un camion frigo che non si è accorto in tempo della vettura ferma sulla corsia di emergenza. Così è morto tragicamente un automobilista sardo vittima di un drammatico incidente stradale avvenuto nelle scorse ore in Alta Marmilla.

La tragedia si è consumata nella mattinata di oggi, martedì 8 novembre, lungo la strada statale 131 "Carlo Felice", all'altezza del chilometro 61, nel territorio del comune di Mogoro, in provincia di Oristano. La vittima è Antonio Piras, un uomo di 61 anni morto davanti agli occhi inorriditi del figlio che non ha potuto fare nulla per salvarlo.

Secondo quanto ricostruito finora, l'automobilista vittima dell’incidente stradale viaggiava sulla sua Fiat 500L col figlio quando, intorno alle 8:30, avrebbe deciso di fermarsi a bordo careggiata per controllare il carrello posteriore trainato dal veicolo su cui aveva sistemato un carico.

L’auto era ferma sulla corsia di emergenza che però in quel tratto è molto stretta, e l’uomo era sceso per controllare il carico. Poco lontano da lui vi era anche il figlio di 24 anni che era sceso a sua volta.

Proprio in quel momento nella carreggiata in direzione Cagliari è sopraggiunto un camion frigo che ha travolto il sessantunenne di Serramanna senza lasciargli scampo. Inutili per lui i successivi soccorsi medici del 118 accorsi sul posto. I sanitari hanno dovuto dichiararne il decesso poco dopo tra lo strazio del figlio che invece ne è uscito miracolosamente illeso.

Sul posto, oltre all’ambulanza del 118, son accorsi anche i vigili del fuoco di Oristano e la Polizia stradale di Cagliari che ha effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del tragico sinistro.