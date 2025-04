video suggerito

Scavano un tunnel e svuotano il caveau di una banca da 15 milioni di euro: la banda scoperta per un suo errore Le forze dell'ordine sono risalite alla banda della maxi rapina da 15 milioni di euro avvenuta nella notte tra il 18 e il 19 novembre del 2023 nella filiale di Intesa Sanpaolo a Casale Monferrato, in provincia di Alessandria. Gli indagati erano entrati nel caveau scavando un tunnel da un adiacente appartamento.

A cura di Giorgia Venturini

Un colpo che ricorda la banda di ladri del famoso film Ocean's Eleven quello avvenuto nel caveau di una banca a Casale Monferrato, in provincia di Alessandria. Il bottino vale 15 milioni di euro tra preziosi e contanti: la maxi rapina era avvenuta nella notte tra il 18 e il 19 novembre del 2023 nella filiale di Intesa Sanpaolo della città. In questi giorni, la svolta nella indagini.

Le forze dell'odine sono riuscite a risalire alle 11 persone della banda approfittando di un loro "banale" errore. Come spiega Il Corriere della Sera, i sospettati della rapina hanno postato all'interno del caveau del cibo che hanno poi mangiato lasciando così delle tracce genetiche all'interno della banca. Gli undici rapinatori sono ora indagati dalla Procura di Vercelli.

Gli investigatori hanno ricostruito l'esatta dinamica dell'accaduto scoprendo che ognuno dei sospettati aveva uno specifico ruolo: c'è chi faceva il palo per evitare sorprese, chi era incaricato di trovare un locale adiacente alla banca da affittare da cui far partire lo scavo per raggiungere il caveau, chi ha prelevato in anticipo una delle cassette di sicurezza della banca in modo da capire come funzionassero. La banda infatti si sarebbe intrufolata nella banca dopo aver sorvegliato la zona affittando un appartamento adiacente: da questo locale sarebbe stato scavato un tunnel che ha portato direttamente nel caveau. A capo della banda ci sarebbe un uomo di 44 anni originario di Napoli che sarebbe già noto come "il re delle rapine". Ora si trova in carcere perché a settembre 2024 era stato accusato di triplice tentato omicidio nei confronti di tre complici. Il colpo è andato a segno dopo un primo tentativo a vuoto.