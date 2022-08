Scavalca la recinzione dello zoo per rubare un cucciolo: uomo sbranato da un leone I fatti sono avvenuti domenica nello zoo di Accra, capitale del Ghana: le autorità stanno indagando per chiarire l’esatta dinamica della vicenda.

A cura di Biagio Chiariello

Un uomo è stato sbranato dai leoni dopo aver fatto irruzione nel loro recinto in uno zoo in Ghana nell'apparente tentativo di rubare un cucciolo. I primi ad accorgersi di quanto era accaduto sono stati i guardiani del giardino zoologico situato nella capitale, Accra, nella giornata di domenica 28 agosto: il corpo dell'uomo, sulla trentina, era all'interno del recinto dei leoni.

È Joy Online a riferire che la vittima avrebbe fatto irruzione nella struttura nel tentativo di rubare un cucciolo. Ma la Commissione forestale ha affermato che il movente del blitz deve ancora essere determinato. "L'intruso è stato aggredito da uno dei leoni della struttura – ha comunque confermato i funzionari nella dichiarazione rilasciata ai media locali – l'uomo è deceduto per le ferite riportate nell'attacco. Il suo corpo è stato portato all'obitorio".

I guardiani dello zoo sono comunque riusciti a persuadere il leone, la leonessa ei loro due cuccioli a fare ingresso in una stiva sicura in modo che gli agenti di polizia potessero recuperare il corpo dell'uomo e portarlo in un obitorio locale. "Stiamo indagando sul caso per stabilire come l'uomo sia entrato nell'area riservata" ha detto un agente.

In seguito all'incidente, la Commissione forestale ha affermato che i funzionari hanno visitato lo zoo "per garantire che tutte le strutture rimangano sicure". La commissione ha aggiunto che nessun leone è scappato dallo zoo di Accra.

Lo zoo di Accra è stato istituito per la prima volta come serraglio privato all'inizio degli anni Sessanta dal primo presidente del Ghana, Kwame Nkrumah. La struttura è stata aperta al pubblico dopo la caduta del governo nel 1966.