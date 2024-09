video suggerito

Scavalca il parapetto mentre prende le misure, architetto precipita dall'hotel e muore Il dramma si è consumato in pochi attimi nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 25 settembre, all'Hotel Continental di Gabicce. La vittima, libero professionista di Ferrara ma attivo in zona, pare fosse stato incaricato di alcune misurazioni alla facciata dell'edificio della struttura ricettiva.

A cura di Antonio Palma

Immagine di archivio

Doveva prendere delle misure in un hotel di Gabicce per lavoro ma avrebbe scavalcato il parapetto ed è precipitato nel vuoto trovando una morte orribile. Così sarebbe morto nelle scorse ore un architetto 62enne originario di Ferrara che ieri si trovava su un balcone di un hotel della nota località turistica in provincia di Pesaro-Urbino.

Il dramma si è consumato in pochi attimi nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 25 settembre, all'Hotel Continental di Gabicce. La vittima, libero professionista di Ferrara ma attivo in zona, pare fosse stato incaricato di alcune misurazioni alla facciata dell'edificio della struttura ricettiva e per questo, intorno alle 18, si trovava sul balcone del terrazzo. Pare si trattasse di misurazioni preliminari visto che, dopo la stagione stiva, l'hotel era stato chiuso al pubblico per poter procedere entro l'inverno con dei lavori.

In quel momento il professionista stava operando da solo ma si trovava ben protetto dalla balaustra. Secondo una prima ricostruzione, però, per qualche motivo l'architetto avrebbe scavalcato il parapetto prima di scivolare e cadere di sotto. Per l'uomo inutili i successivi soccorsi medici del 118: è morto praticamente sul colpo e i sanitari hanno solo potuto accertare il decesso.

Il tecnico dell'azienda sanitaria territoriale della provincia, incaricato dei controlli, ha certificato che il parapetto dell'hotel era a norma e ha escluso anche la situazione di rischio lavorativo perché la vittima sarebbe caduto in quanto si trovava al di là della protezione su base di un'azione volontaria. La salma è stata comunque sottoposta a fermo giudiziario per poter svolgere l'autopsia. Le autorità competenti infatti stanno ora cercando di chiarire se si sia trattato di un caso accidentale o un atto volontario.