Scarafaggi vivi e morti in cucina e sporcizia, multa da 1.440 euro e locale kebab chiuso a Parma La scoperta è avvenuta nell’ambito dei controlli in atto da parte degli uomini del Comando carabinieri per la tutela della salute all’interno di locali e cucine in tutta Italia.

A cura di Antonio Palma

Presenza di scarafaggi vivi e morti in cucina, sporcizia diffusa ovunque e celle frigo del deposito alimenti senza alcuna indicazione sulla temperatura interna. Sono le gravissime irregolarità riscontrare dai Nas, i carabinieri dei nuclei antisofisticazioni e sanità dell’Arma, all’interno di un locale Kebab del Parmense e che hanno portato alla chiusura della stessa attività, oltre alle sanzioni previste per legge.

La scoperta è avvenuta nell’ambito dei controlli in atto in tutta Italia da parte degli uomini del Comando carabinieri per la tutela della salute all’interno di locali e cucine che hanno portato nei giorni scorsi alla chiusura di altri locali e persino di mense e cucine degli ospedali per carenze igieniche sanitarie gravi.

In questo caso i Nas di Parma hanno proceduto alla sospensione dell’attività per gravi carenze igienico sanitarie rilevate all’interno della cucina e del deposito alimenti i un locale che vende Kebap in provincia. Come informano gli stessi ispettori, è sta riscontrata presenza di scarafaggi, sporco vetusto diffuso su tutte le superfici, mancanza di sistemi antintrusione da agenti infestanti e celle frigo prive di termometro per il controllo temperature.

Non solo, tra le altre irregolarità anche la mancata indicazione degli ingredienti per la preparazione e quindi l’eventuale presenza di sostanze che possono provocare allergie o intolleranze alimentari.

Per il titolare del locale è scattata la notifica immediata dell’istituto della diffida e una sanzione amministrativa pecuniaria di 1.440 euro. Inoltre, il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione della locale Azienda USL, su proposta avanzata dai NAS, ha confermato il provvedimento di sospensione immediata dell’attività sino alla rimozione delle carenze riscontrate e al cessato pericolo igienico sanitario.