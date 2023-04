Blatte ovunque, anche nell’impasto delle colombe di Pasqua: le foto del panificio infestato Sequestrati prodotti e locali di un panificio del Verbano sul lago Maggiore: era invaso dagli insetti. Controlli effettuati dai Nas di Torino e dai colleghi dell’Arma di Stresa: due persone denunciate.

A cura di Biagio Chiariello

Le colombe artigianali che i carabinieri hanno sequestrato nella scorsa notte in una panetteria del Verbano sarebbero finite sugli scaffali dei supermercati in vista di Pasqua insieme a 3 tonnellate di prodotti alimentari tra cui farine, impasti lievitati e altri dolci da forno già finiti.

I militari dell'Arma hanno scoperto una vera e propria invasione di blatte nel laboratorio di panificazione e nell'attiguo negozio di vendita sul lago Maggiore: gli insetti avevano completamente infestato le materie prime, gli impasti, le attrezzature e i macchinari per la lavorazione del pane, i forni e le camere adibite alla lievitazione.

L'operazione è stata messa in atto dai Carabinieri del Nas di Torino, coadiuvati dai militari del Comando Provinciale di Verbania e della stazione di Stresa. Sia il laboratorio che l'attività di vendita sono stati messi sotto sequestro; denunciati a piede libero i due titolari che dovranno rispondere di commercio di sostanze nocive e vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.

L'attività delle forze dell'ordine ha evitato che i prodotti potenzialmente lesivi della salute dei consumatori e mal conservati, finissero sulle tavole di ignari consumatori.

Un'operazione simile è quella avvenuta ieri in tutta Italia grazie ai Carabinieri per la Salute. I controlli su 992 punti di cottura e preparazione pasti ubicati all’interno di altrettante strutture sanitarie, sia pubbliche che private: tra escrementi, blatte, topi, alimenti scaduti una su tre è risultata irregolare. Ben 340 hanno infatti evidenziato irregolarità, pari al 34%, con l’accertamento di 431 infrazioni penali e amministrative, per complessivi 230 mila euro di sanzioni pecuniari