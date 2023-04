Scappa di casa per non subire gli abusi del compagno della madre: la polizia lo scopre, arrestato Un 55enne di Lentini (Siracusa) è accusato di violenza sessuale e atti sessuali con minorenne aggravati: avrebbe abusato della figlia minorenne della sua compagna.

A cura di Susanna Picone

Abusava sessualmente della figlia minorenne della sua compagna. Con questa grave accusa la Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza d'arresto, emessa dal gip di Siracusa su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un uomo di Lentini (Siracusa).

Si tratta di un cinquantacinquenne appunto accusato di aver compiuto abusi su una minorenne, figlia della sua compagna. Le indagini degli investigatori del Commissariato di di Lentini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Siracusa, sono scattate nel momento in cui la ragazzina non aveva più fatto rientro a casa. I poliziotti sono riusciti a rintracciarla in breve tempo e riportarla a casa, ma hanno voluto approfondire i motivi di quell’allontanamento volontario – era apparso infatti chiaro che tutto era nato per motivi gravi – e grazie alle intercettazioni gli investigatori avrebbero accertato quanto accadeva in quella casa.

Ovvero che il compagno della madre, in passato, aveva più volte abusato sessualmente di lei approfittando della posizione di convivenza con la madre. La minorenne si era allontanata da casa, quindi, nel tentativo di sottrarsi a ulteriori violenze.

Le risultanze investigative avrebbero permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, un uomo già conosciuto alle forze dell'ordine, ritenuti sufficienti dal G.I.P. per applicare la misura cautelare della custodia cautelare in carcere, eseguita da parte del personale del commissariato di Lentini. L'uomo è accusato di violenza sessuale e atti sessuali con minorenne aggravati: è stato condotto in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.