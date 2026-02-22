Attualità
Sbanda e si schianta contro parapetto: Ferrari F8 distrutta e due feriti a Gela

L’incidente stradale è avvenuto durante la notte tra sabato e domenica nella zona del lungomare di Gela, in provincia di Caltanissetta causando il ferimento non grave dei due giovani a bordo.
A cura di Antonio Palma
Immagine

Brutto incidente stradale nelle scorse in Sicilia dove una Ferrari si è schiantata contro un parapetto sul lungomare di Gela, in provincia di Caltanissetta, andando completamente distrutta. A bordo della vettura sportiva due giovani che sono rimasti feriti e sono stati poi soccorsi dal personale sanitario ma fortunatamente le loro condizioni non sono risultate gravi.

L'incidente stradale è avvenuto durante la notte tra sabato 21 e domenica 22 febbraio quando la Ferrari F8 rossa fiammante, per motivi ancora da chiarire, ha sbandato improvvisamente, invadendo la corsia opposta di marcia e finendo la sua corsa contro un parapetto nella zona del lungomare Federico II di Svevia a Gela.

Un impatto abbastanza violento che ha completamente divelto il parapetto che delimita la carreggiata, danneggiando pesantemente la parte anteriore della vettura. Al momento sembra si tratti di un incidente autonomo e  fortunatamente in quel momento non passavano altre auto quindi non ci sono altre persone o veicoli coinvolti.

I due giovani occupanti della vettura sono stati soccorsi dal personale sanitario intervenuto sul posto e quindi trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela. Le conseguenze meno gravi sono state per l'automobilista che è stato dimesso poco dopo mentre l'amico che era al suo fianco ha riportato diversi traumi agli arti ed è stato trasferito poi a Catania Ma le sue condizioni non destano preoccupazioni.

L'incidente stradale è avvenuto in una nella stessa zona e non troppo lontano dal luogo in cui pochissimi giorni fa si è consumata un'altra tragedia della strada, quella del ventinovenne Fabio Roscano che è deceduto dopo un impatto fatale in sella alla sua moto

Attualità
Incidenti stradali in Italia
