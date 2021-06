Un ragazzo di 27 è morto tragicamente nelle scorse a seguito di un drammatico incidente stradale mentre era in sella al sua motocicletta tra le strade del comune di Nimis, in Friuli-Venezia Giulia. La vittima è Pietro Rossi, un 27enne residente ad Adegliacco, frazione del comune di Tavagnacco, sempre in provincia di Udine. La tragedia si è consumata nella notte tra mercoledì e giovedì quando, per motivi tutti da accertare, il centauro ha perso il contro della due ruote e ha sbandato finendo fuori strada dove ha impattato in pieno contro un palo. Uno schianto violentissimo che non ha lasciato scampo al ventisettenne. A lanciare l'allarme son stati alcuni suoi amici che lo precedevano lungo la stessa strada dopo una serata trascorsa insieme e, non vedendolo arrivare, a un certo punto sono tornati indietro facendo la drammatica scoperta in località Cergneu.

La sua moto era al lato della carreggiata, su un fianco tra l'erba e il palo. Erano circa l'una di questa notte quando una chiamata al 112 ha fatto scattare la macchina dei soccorsi ma purtroppo per Pietro Rossi non c'è stato nulla da fare. I sanitari inviati sul posto in codice rosso dalla Sores hanno provato a rianimarlo ma si sono dovuti arrendere dichiarandone il decesso poco dopo, tra lo strazio degli amici dei parenti che nel frattempo erano accorsi sul posto.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gemona del Friuli e i Carabinieri della Compagnia di Cividale del Friuli a cui è toccato il compito dei rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un incidente autonomo, il giovane avrebbe perso il controllo del veicolo all'altezza di una curva. La notizia della morte di Pietro Rossi ha sconvolto la comunità locale dove era molto conosciuto come si nota dia tanti messaggi di cordoglio sui social.