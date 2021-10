Sbalzata dall’abitacolo dopo lo schianto in auto, Elisa muore a 19 anni sulla strada Elisa De Lorenzis una ragazza salentina di 19 anni, è stata vittima di un violento incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 274 che collega Gallipoli a Santa Maria di Leuca, in provincia di Lecce. Elisa viaggiava sul sedile del passeggero quando la vettura su cui si trovava ha sbandato schiantandosi violentemente contro il guard-rail. Nello spaventoso impatto la diciannovenne è stata sbalzata fuori dall’auto.

A cura di Antonio Palma

Sbalzata dall'abitacolo dopo un terribile schianto in auto mentre era in compagnia degli amici, così è morta in maniera tragica Elisa De Lorenzis una ragazza salentina di 19 anni vittima di un violento incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 274 che collega Gallipoli a Santa Maria di Leuca, in provincia di Lecce. La giovane, residente a Racale, sempre nel Leccese, era in auto assieme a tre giovani quando è avvenuta la tragedia. Elisa viaggiava sul sedile del passeggero quando la vettura su cui si trovava ha sbandato schiantandosi violentemente contro il guard-rail. Nello spaventoso impatto la diciannovenne è stata sbalzata fuori dall'auto finendo sull'asfalto dove è morta praticamente sul colpo

La tragedia si è consumata nella notte tra mercoledì e giovedì in un curvone all’altezza dello svincolo per la Baia Verde di Gallipoli. Erano circa l'una di notte quando il conducente dell'auto, una Ford C-Max su cui la ragazza viaggiava assieme ad altre tre giovani dello stesso paese, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo. Nell'impatto tutti e quattro i ragazzi che avevano trascorso una serata insieme sono rimasti colpiti ma ad avere la peggio è stata Elisa. Per lei si son rivelati inutili i soccorsi da parte del personale del 118 accorso sul posto.

Gli altri tre ragazzi coinvolti nell'incidente sono stati stabilizzati e trasportati d'urgenza in ospedale dove sono stati ricoverati con ferite serie anche se nessuno è in pericolo di vita, Sul luogo del sinistro, oltre al personale del 118, anche i vigili del fuoco e i carabinieri a cu è toccato il compito dei rilievi per ricostruire la dinamica dello schianto. Il veicolo, di proprietà della madre del 19enne alla guida, è stato sequestrato.