Savona, stanco della coda in autostrada fa l’albero di Natale sulla A10 Stanco di aspettare nel traffico, un giovane automobilista ha deciso di allestire il suo albero di Natale lungo la A10.

A cura di Gabriella Mazzeo

foto di Primocanale.it

Bloccato nel traffico da diverse ore, un giovane di Celle Ligure ha deciso si allestire l'albero di Natale che stava trasportando in auto tra le vetture in coda sulla A10. Il giovane, la cui idea è diventata virale in poche ore grazie alla diffusione di video e foto sui social network, non ha lasciato niente al caso aggiungendo alla sua creazione anche le decorazioni e i finti regali da aprire la notte di Natale. Secondo Primocanale.it, ad aiutarlo nella realizzazione dell'albero anche gli altri automobilisti che, scesi dalle proprie auto ferme in fila, hanno dato una mano nell'allestimento dell'abete con tanto di decorazioni, palline e lucine a tema. A bloccare il traffico sulla A10 è bastato un incidente autostradale e l'apertura di un cantiere. Lo scontro tra quattro auto in prossimità della zona in cui sono ancora aperti i lavori ha causato il blocco totale della circolazione per diverse ore.

I due eventi hanno causato il blocco totale della circolazione in attesa che i soccorsi riuscissero ad intervenire sulla scena del sinistro stradale. L'incidente si era verificato prima delle 9 all'interno della galleria tra Albisola e Savona. Sono state coinvolte quattro auto. Il maxitamponamento ha generato fino a dieci chilometri di coda nel tratto tra Celle Ligure e Savona, in direzione Ventimiglia. Lo stesso tratto autostradale era stato al centro di diverse polemiche ad inizio ottobre, quando una capra tra le auto in coda aveva causato uno stop di diverso tempo per evitare il peggio. L'animale è stato poi recuperato e portato in salvo, ma le persone in macchina sono rimaste bloccate per ore prima di poter proseguire normalmente il proprio cammino sul tratto in direzione Ventimiglia. Sono state diverse le lamentele diffuse sui social in quell'occasione, eppure nulla sembra essere cambiato da allora.