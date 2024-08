Sasso contro il virologo Pregliasco mentre a Barletta spiega l’aumento dei casi Covid: “È assurdo”

video suggerito

A cura di Davide Falcioni

Stava rispondendo a una domanda sul Covid 19, epidemia che in Italia ha causato oltre 197mila morti dal marzo del 2020, quando il virologo Fabrizio Pregliasco, uno degli scienziati più accreditati in Italia per parlare di Coronavirus, è stato sfiorato dal sasso scagliatogli contro da una persona. È accaduto ieri sera a Barletta alla manifestazione ‘Oscar del libro', all'Anfiteatro Castello, dove il virologo era presente per un premio al suo libro "I superbatteri. Una minaccia da combattere", scritto co Paola Arosio.

"Durante la serata – ha raccontato Pregliasco all'Adnkronos Salute – la presentatrice mi ha chiesto ‘come siamo messi con il Covid?', ho spiegato, senza enfasi, che c'è una ripresa, seppur con una situazione che non è di emergenza, con toni più che tranquillizzanti. A questo punto ho sentito il botto. Ma non mi sono reso conto subito del sasso che mi è arrivato vicino. Se ne è accorta invece la presentatrice che ha interrotto. È stato spiacevole, non è la prima volta che ho affrontato momenti di contestazione su temi come il Covid. Ma altre volte ci sono stati fischi, parole. È assurdo: parlavo in termini assolutamente tranquilli di convivenza con questo virus, da non sottovalutare per i fragili. Niente altro. Si è davvero esagerato", conclude.

Che i numeri del Covid in Italia fossero in crescita da settimane è semplicemente un dato di fatto. Secondo l'ultimo monitoraggio condotto dal Ministero della Salute salgono a 15.221 i contagi registrati dal 22 al 28 agosto, +11% circa rispetto ai 13.690 della settimana precedente. In aumento anche i decessi, che superano il centinaio. Sono 135 i morti Covid nell'ultima settimana, il 36% in più rispetto ai 99 della rilevazione precedente. Il maggior numero di casi e decessi si registra in Lombardia, 2.562 contagi nella settimana 22-28 agosto rispetto ai 1.796 della precedente, e 66 morti. Sfiorano i 2mila casi la Campania (1.982) e il Lazio (1.934), seguiti da Veneto (1.651) e Puglia (1.597).