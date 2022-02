Sassari, trovato tra i rovi di un casolare il corpo del cantautore Gavinuccio Canu Gavinuccio Canu è morto: il corpo del cantautore sardo è stato ritrovato tra i rovi di un casolare in prossimità dell’Agenzia delle Entrate, nel piazzale Giovanni Falcone di Piandanna, Sassari.

A cura di Davide Falcioni

Le speranze di ritrovare ancora in vita Gavinuccio Canu, cantautore sardo scomparso lo scorso 8 febbraio, si sono definitivamente spente oggi: il corpo dell'uomo, di 56 anni, è stato infatti ritrovato tra i rovi di un casolare in prossimità dell’Agenzia delle Entrate, nel piazzale Giovanni Falcone di Piandanna. Il cadavere era riverso non lontano dalla zona in cui l'uomo era stato visto l'ultima volta. Il musicista abitava a Li Punti e nella zona del ritrovamento si erano concentrate da giorni le ricerche. Il corpo è stato trovato dai vigili del fuoco di Sassari, impegnati oggi con i familiari e gli amici dell'artista nei sopralluoghi. Sul posto gli agenti della Questura di Sassari, che dalle prime ore della scomparsa si sono attivati nelle ricerche e nell'assistenza alla famiglia di Canu. Del caso di Gavinuccio, molto noto in città, si era occupato anche la trasmissione della Rai, Chi l'ha Visto, che non a caso è stata tra e prima a dare la notizia oggi pomeriggio sui sui canali social. Le cause del decesso non sono al momento note.

Di Gavinuccio Canu non si avevano più notizie dalla tarda mattina dell’8 febbraio, quando è uscito senza dire nulla a nessuno da casa sua a Sassari, lasciando anche il telefono. L’uomo, cantautore e musicista, non si era più fatto sentire con familiari e amici e di lui si erano perse completamente le tracce, a parte un avvistamento avvenuto alcune ore dopo la scomparsa. Per undici giorni decine di persone l'hanno cercato battendo il territorio e con appelli online e in tv, ma di Gavinuccio Canu non sono mai avute notizie. I parenti del 55enne, che vive a Li Punti, frazione di Sassari, si erano quindi rivolti anche alla trasmissione tv “Chi L’ha visto?” dicendosi estremamente preoccupati. Ora che il corpo dell'uomo è stato rinvenuto restano da capire le cause della morte e se l'allontanamento sia stato volontario.